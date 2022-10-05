Muhterem İnce AYM üyesi seçildi

TBMM Genel Kurulunda, Anayasa Mahkemesi üyeliği için Sayıştay Başkanlığından bildirilen 3 adaydan Ali Osman Güçlü, Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasında oylama yapıldı.

Gerçekleştirilen ilk oylamada adaylar üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu olan 400 oyu alamadı. Yapılan ikinci tur oylamada,

üye tam sayısının salt çoğunluğunun sağlanamaması üzerine, en çok oyu alan Muhterem İnce ve Nükrettin Parlak arasında üçüncü tur oylamaya geçildi. Üçüncü turda kullanılan 302 oyun 282'sini Muhterem İnce, Anayasa Mahkemesi üyesi oldu.

Sosyal medya hesabından bir mesaj yayımlayan İnce, "Sayıştay'da teşrik-i mesaide bulunduğumuz kıymetli Sayıştay Üyeleri ve Gazi Meclisimizdeki saygıdeğer Milletvekillerinin büyük teveccühleri ile Anayasa Mahkemesi Üyesi olarak seçilmiş bulunuyorum. Rabbim, hukuk ve adalet yolculuğunda bu güvene layık olmayı nasip etsin" ifadelerini kullandı.

Sosyal medya hesabından Anayasa Mahkemesi üyesi seçilen İnce için tebrik mesajı yayımlayan HSK Birinci Daire Başkanı Halil Koç, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nca Anayasa Mahkemesi Üyeliğine seçilen, Sayıştay Üyesi Muhterem İnce'yi tebrik eder, yeni görevinde başarılar dilerim.

Hayırlı olsun" dedi.