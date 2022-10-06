Terör örgütü PKK'nın talimatı ve HDP'nin çağrısıyla 6-8 Ekim 2014 arasında sokaklara dökülen HDP'liler ile PKK yandaşlarının sokakları yangın yerine çevirdiği "Kobani olaylarının" üzerinden 8 yıl geçti. PKK'nın Suriye kolu YPG'nin, Suriye kuzeyinde DEAŞ karşısında hezimete uğraması ile Türkiye genelinde örgüt yandaşlarınca girişilen saldırılarda 2 polis şehit olurken, 35 vatandaş da hayatını kaybetmişti.Terör yandaşları sakallı gördüğü vatandaşları "DEAŞ mensubu" diyerek katlederken, Suudi Arabistan'dan bayram tatili için Türkiye'ye gelen yabancılar bile katliamın kurbanı oldu. Diyarbakır'da kurban eti dağıtırken katledilen Yasin Börü ve arkadaşları da "DEAŞ üyesi" ilan edilerek vahşice katledildi.Doğacak oğlunu görmeden Yasin Börü ile birlikte öldürülen Hasan Gökguz'un babası Mehmet Gökguz, "Acımız asla dinmez. Demirtaş, 'boşuna cezaevinde' diyorlar. Bunu söyleyenler içimizi acıtıyor. Olayların baş aktörü HDP ve Demirtaş'tır. Kemal Kılıçdaroğlu, 'Demirtaş nedensiz cezaevinde yatıyor', Meral Akşener de, 'Demirtaş ile kahvaltı yapmak isterim' diyor. Peki bizim çocuklarımızı kim öldürttü" dedi.Olaylar HDP Merkez Yürütme Kurulu'nun 8 yıl önce Kobani bahanesiyle aldığı karar sonrası, HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Figen Yüksekdağ'ın çağrısıyla başladı.Olayların ardından, bin 600'ü aşkın şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınan 894 şüpheliden 386'sı tutuklandı, 244'ü hakkında adli kontrol kararı verildi. Demirtaş ve Figen Yüksekdağ tutuklandı. Aralarında eski HDP milletvekillerinin de bulunduğu 75'i firari 108 sanığın yargılanmasına Ankara 22'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.Oğlunu kaybettiğinde, henüz 36 yaşında olan Yasin Börü'nün annesi Hatice Börü'nün yüreğindeki yangın da hiç dinmedi. SABAH muhabiri Gül Kireklo'ya konuşan Börü, oğlunun acısını hala ilk günkü gibi yaşıyor. 8 yılın ardından, telefonundaki WhatsApp durum mesajına yazdığı "Ömür geçse de ben orada kaldım. Tarih 7 Ekim 2014 Cehenneminde..." cümlesi, görenlerin yüreklerini burkuyor.Bilgisayar mühendisi olmayı hayal eden 16 yaşındaki bir lise öğrencisiyken katledilen Yasin Börü'nün hayalleri de yarım kaldı. Börü ve arkadaşları kurban eti dağıtırken PKK ve HDP'lilerce katledilmişti.