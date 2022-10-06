Bulgaristan, Levent Göktaş’ın iadesi için gerekçe istedi

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastının firari şüphelisi ve kırmızı bültenle aranan emekli albay Mustafa Levent Göktaş, 3 Eylül'de Bulgaristan'ın Svilengrad kentinde yakalandı ve çıkarıldığı mahkeme tarafından 40 gün gözaltı süresi kararıyla tutuklu yargılanmasına karar verildi. Bugün Haskovo Bölge Mahkemesi'nde Göktaş'ın Türkiye'ye iade talebiyle ilgili duruşma yapıldı. Duruşma sonunda mahkeme tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Mahkeme, Türkiye Cumhuriyeti makamlarından iade talebini destekleyen ve gerekçelendiren görüşlerin istenmesi ve sunulması gerektiği kanaatine varmıştır" denildi.



Mahkeme, Levent Göktaş'ın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı 25 Kasım'a erteledi.