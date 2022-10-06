CHP’den skandal yemek sınıflandırması!

İsmini açıklamak istemeyen İYİ Partili görevli şunları söyledi: Bütün partilere konuk olduğumuzda üst düzey ağırlama olmuştu en azından üst düzeyi de geçtik, yemekler bekletilmiş ve bozulmaya yüz tutmuştu resmen. Genel başkanlara gelen yemeklerden bize gelmedi. Diğer hiç bir parti de böyle bir sınıflandırma yapılmamıştı. Çok üzücü bir durum.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 36. Olağan Kurultayı'nın yapıldığı Ankara Spor Salonu'nda, kurultayın ikinci gününde CHP'li belediyelerin dağıttığı dönerden partililer zehirlenerek hastanelere kaldırılmıştı. Edinilen bilgiye göre 700 kişi yedikleri kumanyalardan zehirlenmişti.

Geçtiğimiz cuma günü CHP Genel Merkezine geldiği iddia edilen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'in, Genel Başkanın Sekreteri Derya Gödek ile görüşerek liderlerin oturacağı odada düzenlemeler yapmasının istendiği iddia edilmişti. Taşdelen bu bilgiyi yalanlamış fakat genel merkeze gittiğini yalanlamamıştı. Taşdelen'in İttifak toplantısının ardından Pazartesi saat 11.00'de CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na bir kez daha giderek 10 dakika görüştüğü ve organizasyonda bir sıkıntı olup olmadığını sorduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nun da olmadığını söylediği ileri sürüldü.

Diğer taraftan Özel Kalem Sekreteri Gödek'in instagram hesabından özel kalem yazısını kaldırdığı görüldü.