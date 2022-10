Cumhur İttifakından ‘Türkiye Yüzyılı’na tam destek: “21’inci yüzyılın Türk yüzyılı olacağına inancımız tamdır”

MHP'li Özdemir, TBMM'de Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı'na katılmak Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Katar Devleti ve kara suları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili MHP Grubu adına söz aldı ve Cumhur ittifakı'nın irade ve kararlılığının devletin kurucu iradesine dayandığını belirtti.



KURUCU İRADENİN RUH KÖKÜNÜN DEVAMI

Cumhur İttifakı'nın irade ve kararlılığının, devletin kurucu iradesinin 21'inci yüzyıl koşullarındaki yeni döneme dair sergilenen aynı ruh kökünün devamı olduğunu ifade eden Özdemir, "Tam da bu noktada Gazi Meclisimizin dikkatini devletimizin banisi ve Türk milletinin büyük Ata'sı Mustafa Kemal Atatürk'ün 20 Mart 1937'de Ulus gazetesinde yayımlanan demecine çekmek istiyorum. Atatürk, burada 'İnsan mensup olduğunu milletin varlığını ve mutluluğunu düşündüğü kadar bütün dünya milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin mutluluğuna hizmet etmeye elinden geldiği kadar çalışmalıdır' demişti" ifadelerini kullandı.

21'İNCİ YÜZYIL TÜRK YÜZYILI OLACAK

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin insanlığın huzurunun tesis edilmesi gerektiğini haykırırken küresel barışın sağlanmasının gerçekte nereden geçtiğine de işaret buyurduklarına dikkat çeken Özdemir, "Her fırsatta ama özellikle de müesses nizamı temsil ve kontrol ettiğini iddia edenlerin yüzüne karşı dünyanın 5'ten büyük olduğunu ifade eden Cumhurbaşkanımız küresel barışın hakkaniyet ve adalet ölçüsüyle nasıl tesis edilebileceğini ifade etmektedir. Dünya barışının yeniden kurulması ve nizamıâlem için 21'inci yüzyılın Türkiye ve Türk milletine büyük sorumluluklar yüklemektedir. Türkiye'nin, kendi potansiyelini sürekli geliştirerek, coğrafyaların hareketlendiği bir zaman diliminde tarihi yükümlülüklerini yerine getirirken, meselelere kendi yaklaşım tarzını sunarak; kendine has çözüm yollarını bulmak suretiyle, ne derecede büyük bir kuvvet ve küresel bir güç olduğunu gösterebilmesi gerekir. Bu suretle, 21'inci yüzyılın Türk yüzyılı olacağına inancımız tamdır. Zira, tarihin coğrafyalara dar geldiği her yönüyle ortadadır. Hakkaniyet ve adaleti önceleyen anlayışın da büyük Türkiye sayesinde cihana hâkim olabileceğini biliyoruz" diye konuştu.



DOST VE KARDEŞ ÜLKEYE DESTEK

Özdemir, Dünya Kupası Kalkanı Harekâtı'na iştirak etmek üzere Türk Silahlı Kuvvetlerinin Katar Devleti ve kara suları ile mücavir bölgelerinde görevlendirilmesi hakkındaki Cumhurbaşkanlığı tezkeresiyle ilgili, "Tezkereyle hudut, şümul, miktar ve zamanı Cumhurbaşkanınca takdir edilecek güvenlik güçlerimizin görevlendirilmesinin planlanmakta. Böylesine büyük ve uluslararası çaptaki organizasyonda Türk güvenlik güçlerinin sorumluluk üstlenecek olması gerek Katar gibi dost ve kardeş bir ülkeye karşı vermemiz gereken destek olarak kabul edilmeli gerekse de ülkemizin prestij ve yüksek kudreti açısından dikkate alınması gereken bir durum olarak değerlendirilmelidir" açıklamalarında bulundu.