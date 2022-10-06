Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na tepki: Zaman hızla geçiyor, artık laf değil iş üretin

"BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İMZALANDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, İmamoğlu'nu yalanlayarak sosyal medyadan cevap yazdı. Nebati sosyal medya hesabından, "Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" dedi.

Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"