Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na tepki: Zaman hızla geçiyor, artık laf değil iş üretin

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro projesine Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati'nin gerekli imzayı atmadığını sosyal medyadan iddia etti. İmamoğlu sosyal medya hesabından imzanın atılmadığı algısı yaparak "Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı.
"BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İMZALANDI"
Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, İmamoğlu'nu yalanlayarak sosyal medyadan cevap yazdı. Nebati sosyal medya hesabından, "Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" dedi.
Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"