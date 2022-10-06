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Giriş Tarihi: 6.10.2022 10:55 Son Güncelleme: 6.10.2022 11:19

Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Zaman hızla geçiyor, artık laf değil iş üretin

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Tevfik Göksu’dan Ekrem İmamoğlu’na tepki: Zaman hızla geçiyor, artık laf değil iş üretin

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati’nin Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine destek imzası atmadığını sosyal medyadan iddia etmişti. Bakan Nebati, İmamoğlu’nu yalanlayarak geçen hafta imzanın atıldığını söyledi. İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise İmamoğlu'na tepki göstererek, “Günaydın Sayın Başkan… İstanbul’la o kadar ilgilisiniz ki, şehrimizle alakalı alınan önemli kararların sonuçlarını bile Twitter’dan öğreniyorsunuz. Zaman hızla geçiyor. Artık laf değil iş üretin” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro projesine Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati'nin gerekli imzayı atmadığını sosyal medyadan iddia etti. İmamoğlu sosyal medya hesabından imzanın atılmadığı algısı yaparak "Sayın Bakan Nebati; öncelikle 16 milyon İstanbullu adına bu imza için teşekkür ederim. Hizmetlerin, halkımıza daha hızlı sunulması konusunda sıkı işbirliğine ve diyaloğa hazırız" ifadelerini kullandı.

"BAKANLIĞIMIZ TARAFINDAN İMZALANDI"

Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, İmamoğlu'nu yalanlayarak sosyal medyadan cevap yazdı. Nebati sosyal medya hesabından, "Sayın İmamoğlu, "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı" projesine ilişkin dış finansman ihtiyacını karşılayacak temin izni, geçtiğimiz hafta İstanbullu vatandaşlarımızın hizmetine sunulmak üzere Bakanlığımız tarafından imzalandı" dedi.

Bakan Nebati sözlerine şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın faydalanacağı bir hizmet söz konusuysa inceleme ve değerlendirme sürecinde asla parti ayrımı gözetmeyiz. Umarım belediyenin ulaşım altyapısında son dönemde oluşan sorunları giderir, mevcut projelerin üstüne beton dökmez ve İstanbulluları yollarda bırakmazsınız!"

GÖKSU: "ÖNEMLİ KARARLARIN SONUÇLARINI BİLE TWİTTER'DAN ÖĞRENİYORSUNUZ"

İBB Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu ise İmamoğlu'nun Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metro Hattı projesine Bakan Nebati'nin imza attığını Twitter'dan öğrendiğini belirterek tepki gösterdi.

Göksu sosyal medya hesabından, "Günaydın Sayın Başkan… İstanbul'la o kadar ilgilisiniz ki, şehrimizle alakalı alınan önemli kararların sonuçlarını bile Twitter'dan öğreniyorsunuz. Zaman hızla geçiyor. Artık laf değil iş üretin" ifadelerini kullandı.

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Tevfik Göksu'dan Ekrem İmamoğlu'na tepki: Zaman hızla geçiyor, artık laf değil iş üretin
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