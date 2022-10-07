Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 7.10.2022 13:00 Son Güncelleme: 7.10.2022 13:00

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Barış Pınarı Harekatı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.

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Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi
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