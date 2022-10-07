Son dakika: Barış Pınarı bölgesinde 8 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri: Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristle mücadelesini etkin ve kararlı şekilde sürdürüyor. Kahraman Komandolarımız, Barış Pınarı bölgesinde saldırı hazırlığında olan 8 PKK/YPG'li teröristi daha etkisiz hâle getirdi." ifadelerini kullandı.