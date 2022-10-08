SABAH yazdı molozlar gitt! Çeşme’deki moloz rezaleti son buldu

Çeşme'deki moloz rezaleti SABAH'ın haberi ile son buldu. İlçedeki kaçak moloz dökümlerini önlemekle yükümlü Çeşme Belediyesi, mecliste aldığı kararla 15 Haziran-15 Eylül 2022 tarihleri arasında turizm sezonu olumsuz yönde etkilenmesin diye ilçe sınırları içindeki her türlü inşaat faaliyetine yasak getirdi.
Kendi koyduğu yasağı çiğneyen Çeşme Belediyesi geçtiğimiz haftalarda Dalyan'da Turizm lojmanları karşısında yürüttüğü yol çalışması sonrası çıkan molozları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yasal moloz döküm alanı dururken yine Dalyan'da İmam Hatip Lisesi karşısındaki deniz manzaralı arsaya döktü. Yaşananlar bir vatandaş tarafından an be an kamerayla kayda alındı. Görüntülerde üzerinde Çeşme Belediyesi yazan kamyonların yol çalışması yapılan alandan yükledikleri molozları İmam Hatip Lisesi karşısındaki boş arsaya döktüğü görüldü.
İZİN ALINMAMIŞ
Yapılan araştırmada Çeşme Belediyesinin büyükşehir belediyesinden söz konusu alan için geçici moloz depolama izni almadığı ortaya çıktı. SABAH yaşananları 'Çeşme'de moloz rezaleti' başlığı ile manşetine taşıdı. Haberimizi ihbar kabul eden Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü harekete geçti. İzmir Büyükşehir Belediyesi zabıtası da olay yerine gidip tespit yaptı.
Ardından da Çeşme Belediyesinden molozları döktüğü yerden kaldırması istendi. Çeşme Belediyesi ilk etapta döktükleri molozlarla çocuk bahçesi yanına istinat duvarı yapacağını belirtip kaldırmak istemese de sonradan çark etmek zorunda kaldı. Çeşme Belediyesi'ne molozları kaldırması için tanınan 30 günlük sürenin dolmasına sayılı gün kala nihayet harekete geçti. Belediyeye ait iş makinaları molozları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek kaldırdı. Çevre sakinleri etkili yayınlarından ötürü SABAH Gazetesi'ne teşekkür etti.
SABAH'ın yaptığı araştırma Dalyan'da yaşanan moloz rezaletinin ilk olmadığını ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre Çeşme Belediyesinin daha önce de Ovacık'ta kaçak olarak bir alana moloz döktüğü öğrenildi. Şikayet üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Çeşme Belediyesine çevre kanunu uyarınca cezai işlem uyguladığı belirtildi.