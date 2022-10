SABAH yazdı molozlar gitt! Çeşme’deki moloz rezaleti son buldu

Kendi koyduğu yasağı çiğneyen Çeşme Belediyesi geçtiğimiz haftalarda Dalyan'da Turizm lojmanları karşısında yürüttüğü yol çalışması sonrası çıkan molozları İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından belirlenen yasal moloz döküm alanı dururken yine Dalyan'da İmam Hatip Lisesi karşısındaki deniz manzaralı arsaya döktü. Yaşananlar bir vatandaş tarafından an be an kamerayla kayda alındı. Görüntülerde üzerinde Çeşme Belediyesi yazan kamyonların yol çalışması yapılan alandan yükledikleri molozları İmam Hatip Lisesi karşısındaki boş arsaya döktüğü görüldü.