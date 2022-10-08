SABAH yazdı molozlar gitt! Çeşme’deki moloz rezaleti son buldu

Ardından da Çeşme Belediyesinden molozları döktüğü yerden kaldırması istendi. Çeşme Belediyesi ilk etapta döktükleri molozlarla çocuk bahçesi yanına istinat duvarı yapacağını belirtip kaldırmak istemese de sonradan çark etmek zorunda kaldı. Çeşme Belediyesi'ne molozları kaldırması için tanınan 30 günlük sürenin dolmasına sayılı gün kala nihayet harekete geçti. Belediyeye ait iş makinaları molozları bulundukları yerden kamyonlara yükleyerek kaldırdı. Çevre sakinleri etkili yayınlarından ötürü SABAH Gazetesi'ne teşekkür etti.

SABAH'ın yaptığı araştırma Dalyan'da yaşanan moloz rezaletinin ilk olmadığını ortaya koydu. Edinilen bilgiye göre Çeşme Belediyesinin daha önce de Ovacık'ta kaçak olarak bir alana moloz döktüğü öğrenildi. Şikayet üzerine harekete geçen Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün Çeşme Belediyesine çevre kanunu uyarınca cezai işlem uyguladığı belirtildi.