12 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerinde taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.Bakanlığın Twitter'daki hesabından yapılan açıklamada, "Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı ve Zeytin Dalı bölgelerine taciz ateşi açan 6 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hâle getirildi" denildi.Diğer taraftan güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, MİT tarafından Irak'ın kuzeyinde PKK/ KCK mensuplarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda Gara bölgesinde 3, Asos bölgesinde 3 olmak üzere 6 terörist etkisiz hale getirildi. SABAH