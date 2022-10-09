Cemevi Başkanları ve Alevi Kanaat Önderlerinden Erdoğan’a teşekkür: Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Şahkulu Sultan Dergahı'nda 11 yeni cemevi için yapılan törende Alevi-Bektaşi vatandaşlara verdiği müjdeler büyük sevinç yarattı. Alevi Bektaşi vatandaşlar ve cemevleri için kurumsal bir yapı kurulması, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Cemevi Başkanlığı kurulması, cemevlerinin suyu, elektriği, yapım, onarım giderlerinin karşılanmasıyla imar sorunlarının çözülmesi, cemevlerindeki inanç önderlerine talep ederlerse kadro verilmesi kararları sonrası cemevi başkanları ve Alevi kanaat önderleri SABAH'a konuştu.İlk kez bir Cumhurbaşkanı bizim dergahımızı ziyaret etmiş oldu. Bu ziyaretten son derece memnun olduk. Bu ülkede yaşayan Alevi-Sünni kardeşliği açısından önemli bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Birçok Alevi yurttaşımız atılan bu tarihi adımları çok olumlu buluyor.Erdoğan Alevilerin hakkını teslim etti. Çok olumlu gelişmeler. Yıllardır gayretini verdiğimiz çözümünü beklediğimiz sorunlardı bunlar. Devlet nezdinde Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı. Ben toplantıdan sonra Tunceli'ye döndüm. Biz devletimizle, milletimizle beraber önemli bir adım attık. Bu ülkenin beraberliğini, kardeşliğini pekiştirecek şekilde daha ileriye götürme gayretindeyiz. Erdoğan'a duyarlılığı nedeniyle Alevi toplumu adına teşekkür ediyorum.Şahkulu Sultan Dergahı yöneticileri ziyaretten önce Başkan Erdoğan'a verecekleri hediye konusunda kararsız kaldı. Önce plaket verilmesi düşünüldü. Daha sonra zülfikar ve bağlama seçenekleri konuşuldu. Ancak Aleviler açısından büyük öneme sahip zülfikar kılıcının bazı kesimler tarafından bir savaş aracı olarak yanlış yorumlanabileceği düşünülerek bağlamada karar kılındı. İstanbul'da bir saz evinden ardıç ağacından yapılma bir bağlama siparişi verildi. Bağlamanın üzerine 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şahkulu Sultan Dergahı Ziyareti Anısına' yazıldı. Ardıç malzeme bağlamanın ses kalitesini artırması açısından çok kıymetli. Alevi dedeleri ardıcın malzeme olarak kullanılmadığı zamanlarda dut ağacından yapılan bağlamaları çalıyorlardı. Erdoğan da cemevine muhafaza çantası içerisinde getirilen büyük bir Kuran-ı Kerim hediye etti.Aleviler'in yıllar sürenmücadelelerinin sonucu oldu. Çok sevindik.Aleviler'in bugüne kadar oy verdikleripartiler bununla çok alakadar olmadılar.Devlet cemevlerini tanımış oldu.Fiilen vardık hukuken yoktuk. Artıkhukuken de varız. Ulaşım parası bulmaktazorluk çeken dedeler de vardı.Artık ekonomik sıkıntı çekmeyecekler.Cemevini yapanları, yaptıranlarıhak tanıyanları yüce devletimizi takdir ediyorum,şükranla karşılıyorum.Biz bu topraklarda hep birlikve beraberlik içinde yaşadık.Bu birliği bozmak isteyenlerefırsat vermedik.Şimdi cemevlerimiz devletimiztarafından yaptırılıyor.Bu büyük bir mutluluk.Cemevleri için atılan adımlar çok kıymetli.Sevgili Yunus Emre'nin söylediği gibi 'Gönülleryapmaya geldik' şiarıyla her bir karışı şehitlerimizinkanlarıyla sulanmış bu topraklarda, kardeşçeyaşamaya devam edeceğiz.Erdoğan'a teşekkür ederiz. Birlik ve beraberliğimizipekiştirmek adına çok önemli bir adımatıldı ve çok samimi bir yol aldık. Yeni cemevimiziçin 30 milyon liralık bir yatırım yapıldı.Hem cemevi hem de içinde kursların, kütüphanelerinolduğu bir kompleks. Bu çok güzelbir tablo. Bu çatı altında kardeşçe yaşadığımızın,aramızda hiçbir ayrımın olmadığının engüzel cevabı da bu projeler oldu.Erdoğan'ın ziyareti sırasında Şahkulu Sultan Dergahı'na düzenli giden kişilerden olan ve şiirleriyle bilinen yaşlı bir teyze cemevine girmek istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk listesinde olmamasına isteğini kırmayarak içeri aldırdığı şair teyze Erdoğan'a yönelik "Mihman (konuk) canlar hoş sefa getirdiniz" ifadeleriyle başlayan şiirini okudu.