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Giriş Tarihi: 9.10.2022

Cemevi Başkanları ve Alevi Kanaat Önderlerinden Erdoğan’a teşekkür: Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
ABBAS ÇAKAR
FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
HASAN ÇAKMAK HASAN ÇAKMAK
HARUN SEKMEN HARUN SEKMEN
Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Cemevi Başkanları ve Alevi Kanaat Önderlerinden Erdoğan’a teşekkür: Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı

Başkan Erdoğan’ın Şahkulu Sultan Dergahı’nda 11 yeni cemevi için yapılan törende açıkladığı kararlar sevinçle karşılandı. Alevi-Bektaşi toplumu önderleri: Yıllardır çözüm bekleyen sorunlarımız giderildi. Erdoğan’ın duyarlılığı bizleri çok mutlu etti

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Şahkulu Sultan Dergahı'nda 11 yeni cemevi için yapılan törende Alevi-Bektaşi vatandaşlara verdiği müjdeler büyük sevinç yarattı. Alevi Bektaşi vatandaşlar ve cemevleri için kurumsal bir yapı kurulması, bunun için Kültür ve Turizm Bakanlığı bünyesinde Cemevi Başkanlığı kurulması, cemevlerinin suyu, elektriği, yapım, onarım giderlerinin karşılanmasıyla imar sorunlarının çözülmesi, cemevlerindeki inanç önderlerine talep ederlerse kadro verilmesi kararları sonrası cemevi başkanları ve Alevi kanaat önderleri SABAH'a konuştu.

DEVLETIMIZLEYIZ

Şahkulu Sultan Vakfı Başkanı Dr. Beyzade Özkahraman: İlk kez bir Cumhurbaşkanı bizim dergahımızı ziyaret etmiş oldu. Bu ziyaretten son derece memnun olduk. Bu ülkede yaşayan Alevi-Sünni kardeşliği açısından önemli bir sayfa açıldığını düşünüyorum. Birçok Alevi yurttaşımız atılan bu tarihi adımları çok olumlu buluyor.
Tunceli Cemevi Başkanı ve Alevi dedesi Ali Ekber Yurt: Erdoğan Alevilerin hakkını teslim etti. Çok olumlu gelişmeler. Yıllardır gayretini verdiğimiz çözümünü beklediğimiz sorunlardı bunlar. Devlet nezdinde Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı. Ben toplantıdan sonra Tunceli'ye döndüm. Biz devletimizle, milletimizle beraber önemli bir adım attık. Bu ülkenin beraberliğini, kardeşliğini pekiştirecek şekilde daha ileriye götürme gayretindeyiz. Erdoğan'a duyarlılığı nedeniyle Alevi toplumu adına teşekkür ediyorum.




İŞTE ERDOĞAN'A HEDİYE EDİLEN ARDIÇ BAĞLAMANIN HİKAYESİ

Şahkulu Sultan Dergahı yöneticileri ziyaretten önce Başkan Erdoğan'a verecekleri hediye konusunda kararsız kaldı. Önce plaket verilmesi düşünüldü. Daha sonra zülfikar ve bağlama seçenekleri konuşuldu. Ancak Aleviler açısından büyük öneme sahip zülfikar kılıcının bazı kesimler tarafından bir savaş aracı olarak yanlış yorumlanabileceği düşünülerek bağlamada karar kılındı. İstanbul'da bir saz evinden ardıç ağacından yapılma bir bağlama siparişi verildi. Bağlamanın üzerine 'Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Şahkulu Sultan Dergahı Ziyareti Anısına' yazıldı. Ardıç malzeme bağlamanın ses kalitesini artırması açısından çok kıymetli. Alevi dedeleri ardıcın malzeme olarak kullanılmadığı zamanlarda dut ağacından yapılan bağlamaları çalıyorlardı. Erdoğan da cemevine muhafaza çantası içerisinde getirilen büyük bir Kuran-ı Kerim hediye etti.




OY VERDİĞİMİZ PARTİLER BU KONULARLA HİÇ İLGİLENMEDİ

İzmir Evrensel Alevi Bektaşi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı avukat Ali İhsan Şahin: Aleviler'in yıllar süren mücadelelerinin sonucu oldu. Çok sevindik. Aleviler'in bugüne kadar oy verdikleri partiler bununla çok alakadar olmadılar. Devlet cemevlerini tanımış oldu. Fiilen vardık hukuken yoktuk. Artık hukuken de varız. Ulaşım parası bulmakta zorluk çeken dedeler de vardı. Artık ekonomik sıkıntı çekmeyecekler.




DEVLETİMİZİN CEMEVLERİNİ YAPTIRMASI BÜYÜK MUTLULUK

Alevi dedesi ve kanaat önderi Ahmet Uğurlu: Cemevini yapanları, yaptıranları hak tanıyanları yüce devletimizi takdir ediyorum, şükranla karşılıyorum. Biz bu topraklarda hep birlik ve beraberlik içinde yaşadık. Bu birliği bozmak isteyenlere fırsat vermedik. Şimdi cemevlerimiz devletimiz tarafından yaptırılıyor. Bu büyük bir mutluluk.




BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİ

Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Gültepe CEMEVI Kurucu Başkanı olan Serkan Saliş: Cemevleri için atılan adımlar çok kıymetli. Sevgili Yunus Emre'nin söylediği gibi 'Gönüller yapmaya geldik' şiarıyla her bir karışı şehitlerimizin kanlarıyla sulanmış bu topraklarda, kardeşçe yaşamaya devam edeceğiz.




ARAMIZDA AYRIM OLMADIĞININ EN GÜZEL GÖSTERGESİ

Erzurum Erenler Alevi Bektaşi Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ertürk Karaman: Erdoğan'a teşekkür ederiz. Birlik ve beraberliğimizi pekiştirmek adına çok önemli bir adım atıldı ve çok samimi bir yol aldık. Yeni cemevimiz için 30 milyon liralık bir yatırım yapıldı. Hem cemevi hem de içinde kursların, kütüphanelerin olduğu bir kompleks. Bu çok güzel bir tablo. Bu çatı altında kardeşçe yaşadığımızın, aramızda hiçbir ayrımın olmadığının en güzel cevabı da bu projeler oldu.

ŞAİR TEYZE ŞİİRLE KARŞILADI: MİHMAN CANLAR SEFA GETİRDİNİZ

Erdoğan'ın ziyareti sırasında Şahkulu Sultan Dergahı'na düzenli giden kişilerden olan ve şiirleriyle bilinen yaşlı bir teyze cemevine girmek istedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun konuk listesinde olmamasına isteğini kırmayarak içeri aldırdığı şair teyze Erdoğan'a yönelik "Mihman (konuk) canlar hoş sefa getirdiniz" ifadeleriyle başlayan şiirini okudu.

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Cemevi Başkanları ve Alevi Kanaat Önderlerinden Erdoğan’a teşekkür: Cumhuriyet tarihinin en büyük adımı
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