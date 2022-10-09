Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.
Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Millî Takımımızı yürekten tebrik ediyorum.— Emine Erdoğan (@EmineErdogan) October 9, 2022
Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız! 🏆
Emeğinize sağlık #BizimÇocuklar 🇹🇷 pic.twitter.com/JzRix4ySsI