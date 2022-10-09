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Giriş Tarihi: 9.10.2022 23:12

Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti

AA
Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı’nı tebrik etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen 2022 Ampute Futbol Dünya Kupası'nda rakibi Angola'yı finalde yenerek şampiyon olan Ampute Futbol Milli Takımı için tebrik mesajı yayımladı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Twitter hesabından yayımladığı mesajında, "Dünya Kupası final maçında rakibini 4-1 mağlup ederek dünya şampiyonu olan Ampute Futbol Milli Takımımızı yürekten tebrik ediyorum. Ülkemize tarifsiz bir gurur yaşattınız. Emeğinize sağlık Bizim Çocuklar." ifadelerine yer verdi.

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Emine Erdoğan, Ampute Futbol Milli Takımı'nı tebrik etti
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