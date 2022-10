Ergan Dağı’nda Türk dünyası ateşi yakıldı

Erzincan'da "2023'e doğru Türkiye ve Türk dünyasının dünü, bugünü ve geleceği" konulu konferansa katılan KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, daha sonra Kıbrıs gazileriyle bir araya geldi.

Programda AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım'ın konuşmasının ardından hitap eden Tatar, her zaman kendilerini Türk milletinin kopmaz bir parçası olarak gördüklerini söyledi.

Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin her zaman Kıbrıs'ın Yunanistan'a bağlanmasına karşı olduğunu ve Türkiye'nin de buna seyirci kalmadığını vurgulayan Tatar, Kıbrıs adasının Türk milleti için her zaman önemli olduğunu vurguladı.



Kıbrıs'taki mücadeleyi hep Türkiye ile mukavemetçi ruhla başarıyla devam ettirdiklerini dile getiren Tatar, "Allah nasip etti Kıbrıs Barış Harekatıyla sizlerin adaya çıkmasıyla, Mehmetçik ile mücahitlerin buluşmasıyla, beraber gözyaşlarını dökmesi ve o günden sonra Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin temellerinin atılması, 1983'te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin ilan edilmesi, o günden bugüne yıllardır Kıbrıs Türk halkı bağımsızlığını, özgürlüğünü ve egemenliğini bütün dünyaya, ana vatanı Türkiye'nin desteğiyle duyurmaya ve haykırmaya devam ediyor." dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin Doğu Akdeniz'deki çalışmasının hem hakkın ve hukukun korunması, hem de Kıbrıs'ın güvenliği için hayati önemi bulunduğunu vurgulayan Tatar, yan yana yaşayan iki ayrı egemen eşit devletin işbirliğiyle ancak Kıbrıs'ta bir anlaşmanın olabileceğini bildirdi.

Kıbrıs gazilerine fedakârlıkları için teşekkür eden Tatar, her zaman onların yanlarında olduklarını söyledi.

Tatar ve Yıldırım, daha sonra, Ergan Dağı'nda Türk dünyası ateşini yaktı. Burada, Erzincan Belediyesi mehter takımı tarafından marşlar seslendirildi.