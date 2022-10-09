İBB, İstanbul’un 2023 bütçesini hazırlayamadı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetimi, bir ilke imza attı. 2023 ve gelecek yıllara ilişkin yaygın tahmini bütçeyi yasal süre içerisinde hazırlayamayan ve ilgili makama gönderemeyen tek belediye yönetimi olarak tarihe geçti. Yerel yönetimler her yıl bütçelerini Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'na sunmakla yükümlü. Bu yıl da 80 il belediyesi ile ilçe belediyeleri bu yükümlülüklerini yerine getirdi. Sadece İBB, 2023 bütçesini ve 2024, 2025 yıllarına ait tahmini bütçeyi hazırlayıp bakanlığın Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğü'ne sunamadı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ocak 2022'de yaptığı açıklamada "Bana bütçe dersi vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım" ifadesini kullandı. İBB'nin bu eksikliğini sosyal medya üzerinden eleştiren AK Parti Grup Başkan Vekili ve Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, "Böyle bir beceriksizliği nasıl becerdiniz? CHP'li İBB Başkanı, belediyenin 2023 bütçesini hazırlayıp 'yasal süre içerisinde' ilgili makamlara sunamadı. Yönettiği belediyenin 'hesabını' yapamayanların 'başka hesaplar' peşinde koşmasını İstanbullular'ın takdirine bırakıyorum" dedi. İBB Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz da konuyla ilişkin şu değerlendirmelerde bulundu: "Belediye Kanu'nun 62'nci maddesi gereğince belediye başkanı tarafından hazırlana bütçe tasarısı eylül ayının 1'inci gününden önce encümene sunulup Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na gönderilmelidir. Encümen bütçeyi inceleyerek, görüşüyle birlikte kasım ayının 1'inci gününden önce belediye meclisine sunar. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kanunun amir hükmü hükümleri gereğince; bütçe tasarısını İBB Encümeni'ne sunmadığı gibi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na da göndermemiştir. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Kasım 2022'de görüşülmesi gereken yasal ve meşru bir 2023 bütçesi söz konusu değildir. Geçmiş olsun."