CHP’li belediyenin çalışanları mahkemede birbirini suçladı

CHP'li Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde satın alma müdürü olarak görev yapan Ümmü Gülsüm Uslu'ya (44), FETÖ imamı Erkan Karaarslan'ın şirketine ödeme yapmadığı için mobbing uyguladıkları iddiasıyla yargılanan 10 belediye bürokratı, mahkemede birbirini suçladı. Uslu'nun şikayeti üzerine savcılık ASKİ Genel Müdürleri Hakan Olkaç ve Erdoğan Öztürk'ün de aralarında bulunduğu 10 şüpheli hakkında dava açtı. Aydın 6'ıncı Asliye Ceza Mahkemesi'nde 'görevi kötüye kullanma' suçundan 2 yıla kadar hapsi istemiyle yargılanan şüpheliler, 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Şüpheliler mahkemede birbirini suçladı. Sanıklardan Metin Erdoğan, Uslu'nun özlük dosyasını, kendisinin izinli olduğu bir dönemde, Nermin Canyurt ile Egemen Emre Beşli'nin incelediğini öne sürdü. Nermin Canyurt ise, Uslu'nun 2015'te 100 kilometre uzaklıktaki Buharkent ilçesine sürülmesinin kendisi ile ilgisi olmadığını iddia etti. Tanju Topçu'nun avukatı Dursun Özcan Korkmaz ise Uslu'ya karşı yapılan tüm eylemlerin, Erkan Karaaslan'ın talimatıyla gerçekleştirildiğini söyledi.