Dev proje hizmete giriyor

Çanakkale-İzmir kara yolunda, Ayvacık ilçesi ile Küçükkuyu beldesi arasında bulunan Kazdağları rampalarının altından geçen bin 700 metre uzunluğundaki "Assos" ve 4 bin 17 metre uzunluğundaki "troya" tünelleri tamamlandı. 35 dakikalık yol da 7 dakikaya düşecek olan "Assos" ve "troya" bölgenin ekonomisine, turizmine ve lojistiğine büyük katkı sağlayacak. Karbon salınımını da yıllık 3 bin 65 ton azaltacak olan "Assos" ve "troya" 1915 Çanakkale Köprüsü'nün Ege'ye ve Akdeniz'e açılan kapısı olacak."Assos" ve "Troya", yarın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın telekonferans sistemiyle katılacağı törenle açılacak. Projede 2x2 şeritli, bitümlü sıcak karışım kaplamalı, toplam uzunluğu 5 bin 710 metre olan 2 çift tüp tünel bulunuyor. Yolun fiziki ve geometrik standartlarını yükselten proje ile güzergahtaki trafik güvenliği ve sürüş konforu artacak.Yol ve tünellerin trafiğe açılmasıyla, 12,1 kilometrelik mevcut yol, 2,5 kilometre kısalarak 9,6 kilometreye düşecek ve süre de 28 dakika da kısalacak. Böylece zamandan 71,3 milyon, akaryakıttan 7,8 milyon olmak üzere yıllık toplam 79,1 milyon lira tasarruf sağlanacak.