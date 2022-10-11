AK Parti’de Genç Liderler Okulu başlıyor

12-13 Ekim'de gerçekleştirilecek Genç Liderler Okulu, 4 ayrı programda 460 kişilik gruplar halinde yapılacak. Genel merkezde gerçekleştirilecek programa bin 755 kişi katılım sağlayacak. Yapılacak eğitime; 81 il gençlik kolları başkanı, 81 il gençlik kolları yürütme kurulu üyeleri, 189 gençlik kolları ilçe başkanı ve teşkilat başkanları katılacak.

DERS PROGRAMI BELLİ OLDU

Programda, "AK Parti Demokrasi Yolculuğu, Siyasetin Öznesi AK Gençlik, Dezenformasyon ile Mücadele, Yüzyılın İşini Yirmi Yılda Sığdırdık ve Tecrübe Paylaşımı" gibi derslere yer verilecek.



BAKAN SOYLU DA EĞİTİM VERECEK

İki gün sürecek programda, AK Parti Genel Başkanvekili Prof. Dr. Sn. Numan Kurtulmuş, İçişleri Bakanı Sn. Süleyman Soylu, genel başkan yardımcıları Sn. Erkan Kandemir ve Sn. Mustafa Şen, AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Sn. Mahir Ünal, Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan başta olmak üzere bazı milletvekilleri, uzman eğitimciler ve akademisyenler eğitim verecek.