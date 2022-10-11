Haberler Gündem Haberleri Akılalmaz mesajı gerçek sanan Ruhat Mengi alay konusu oldu
Giriş Tarihi: 12.10.2022 00:14 Son Güncelleme: 12.10.2022 00:30

Akılalmaz mesajı gerçek sanan Ruhat Mengi alay konusu oldu

Akılalmaz mesajı gerçek sanan Ruhat Mengi alay konusu oldu

Gazeteci Ruhat Mengi, WhatsApp mesajlarının hükümet görevlileri tarafından okunduğunu iddia eden bir mesajı sosyal medya hesabından paylaştı. Paylaşımına "Çok ilginç, bilmiyordum bu da eksik kalmamış demek ki! Ne kadar özgürüz, ne kadar demokratik bir ülke oldu burası" notunu düşen Mengi, sosyal medyada alay konusu oldu.

Gazeteci Ruhat Mengi'nin attığı tweet sosyal medyada gündem oldu. Yalan bir mesajı gerçekmiş gibi sosyal medya hesabından paylaşan Mengi, kullancılar tarafından eleştiri yağmuruna tutuldu.

AKILALMAZ MESAJI GERÇEK SANARAK PAYLAŞTI

Mengi, sosyal medya hesabından WhatsApp gruplarında yayılan gerçek dışı bir bilgiyi yayınladı. WhatsApp'ın okundu bilgisi hakkında ilginç ifadelere yer verilen mesajda, bir mesajın yanında üç tik işareti olduğu takdirde mesajın hükümet görevlileri tarafından okunduğu iddia edildi. Mavi tikin kırmızıya dönmesi halinde ise mesajın incelemeye alınabileceği öne sürüldü. Gazeteci Mengi'nin mesajda yer alan ifadeleri gerçek sanarak paylaşması ise alay konusu oldu.

"ÇOK İLGİNÇ BİLMİYORDUM"

Mengi, gerçek dışı bilgiler içeren mesajı sosyal medya hesabından paylaşarak "Çok ilginç, bilmiyordum. Bu da eksik kalmamış demek ki! Ne kadar özgürüz, ne kadar demokratik bir ülke oldu burası." dedi.

UÇAN MÜHÜR PAYLAŞIMIYLA GÜNDEM OLMUŞTU

2018 seçimlerinde akıl dışı bir iddia ortaya atan Mengi yine sosyal medyanın dile düşmüştü. Mengi, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Arkadaşlar sabah bir arkadaşın kayınpederi oy kullandıktan sonra 1 -2 dk toparlanmak için kabinde oyalanmış sonra bakmışki bastığı mühür uçup gitmiş. Uçucu mühür göndermişler CHP'nin kesin kazanacağı yerlere kıyamet kopmuş tutanaklar falan tutulmuş. Lütfen herkese duyurun." ifadelerini kullanmıştı.

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Akılalmaz mesajı gerçek sanan Ruhat Mengi alay konusu oldu
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