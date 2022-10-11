Basın kanununda değişiklik yolda! Dezenformasyonla Mücadele Yasası çocuklarımızı da koruyacak

Dezenformasyonla Mücadele Yasası, çocukları internetin kötü etkilerinden koruyacak ve bilinçli bir internet kullanımı sağlayacak birçok maddeyi de beraberinde getiriyor.
DÖRT ANA BAŞLIKTA TOPLANDI
Yasa dört ana başlıkta çocukların internet kullanımını daha güvenli hale getiriyor.
1-Sosyal ağlara 'çocuklara özgü ayrıştırılmış hizmet sunma' zorunluluğu getiriliyor. Sosyal etkileşim amacıyla kullanıcıların internet ortamında metin, görüntü, ses, konum gibi verileri oluşturmalarına, görüntülemelerine veya paylaşmalarına imkân sağlayan Twitter, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram gibi sosyal ağ sağlayıcılarının "çocuklara özgü" ayrıştırılmış hizmet sunma konusunda gerekli tedbirleri alması kanunla düzenleniyor. Böylece bu tedbirleri alması ve böyle yayın yapması yasal zorunluluk halini alıyor.
KİŞİLİK HAKLARI KORUNACAK
2-Çocuğun kişilik haklarını ihlal eden içeriğin hızlıca ve etkin şekilde kaldırılması sağlanıyor. 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun'da yapılan değişiklikler ile uygulamada karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği'nin daha aktif olması sağlanıyor. Kişilik haklarının korunmasına yönelik olarak birliğe yapılan müracaatlara ilişkin yapılacak itirazlarda takip edilecek yargısal denetim usulü hususunda düzenleme yapılıyor.
ANONİMLİKTEN DOĞAN CEZASIZLIK ORTADAN KALKACAK
3-Failin anonimliğinden doğan cezasızlık sorunları gideriliyor. Türk Ceza Kanununda yer alan; "çocukların cinsel istismarı" (Madde 103) kapsamındaki internet içeriklerini oluşturan veya yayan faillere ulaşmak için gerekli olan bilgilerin ilgili sosyal ağ sağlayıcının Türkiye'deki temsilcisi tarafından adli mercilere verilmesi zorunluluk haline getiriliyor. Önceden failin bilgilerine ulaşmak mümkün değilken yeni yasa ile bu suç (çocukların cinsel istismarı) da bilgi verilmesi zorunlu kapsama alınıyor.
ÇOCUK VE AİLE BİLİNÇLENDİRİLECEK
4- Çocuğun ve ailenin bilinçlendirilmesi için görev ve yetki tanımlanıyor. Bu düzenleme ile çocuklara dair bilgilendirici, aileleri eğitici çalışmalar yapılması konusunda 'Erişim Sağlayıcıları Birliği' aktif görev alıyor. Özellikle çocukların, gençlerin ve ailenin internetin yasadışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için birliğe ilave görevler tevdi ediliyor. Önceden çocuklara ilişkin herhangi bir alanda sosyal ağlara yaptırım uygulamak mümkün değildi. Gelecek yeni düzenleme ile "zorunluluk"ve uyulmaması halinde yaptırım hakkı getiriliyor.