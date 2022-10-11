Evlat nöbetindeki aileler bugün dağa kaçırılan kız çocukları için eylem yaptılar

Terör örgütü PKK tarafından kandırılarak ya da zorla dağa kaçırılan çocukları için oturma eylemi yapan Diyarbakır annelerinin, her geçen gün büyüyen evlat mücadelesi bin 135'inci gününe girdi. HDP il binası önünde kurulan çadırda eylemlerini sürdüren 315 ailenin, mücadelesi sonucu şuana kadar 8'i kız olmak üzere 38 kişi dağdaki kamplardan kaçarak ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. Anneler, bu kez '11 Ekim Dünya Kız Çocukları' gününe dikkat çekmek amacıyla eylem gerçekleştirdi. HDP binası önünde toplanan anneler, ellerinde kız çocuklarının fotoğrafı ile oturma eylemi yaparken, 74'ü kız, 41'i 18 yaşından küçük ve 33'ü ise 18 yaşından büyük olan 2'si hasta kızları dağa kaçıran PKK ve HDP'ye tepki gösterdi.