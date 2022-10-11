Mehmet Baransu hakkındaki karar bozuldu

Beraat kararıyla sonuçlanan "Balyoz planı" davasında yargılanan bazı sanıklara kumpas kurduğu gerekçesiyle yargılanan tutuklu sanık Mehmet Baransu 13 yıl hapse çarptırılmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 27. Ceza Dairesi, İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nin sanık Baransu hakkında, "devletin güvenliğine ilişkin gizli kalması gereken bilgileri temin etme" ve "devletin güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin gizli kalması gereken bilgilerini açıklama" suçlarından aldığı 13 yıl hapis cezasına ilişkin yapılan itirazla ilgili değerlendirmesini tamamladı. Daire, yasal tutukluluk süresi dolduğu gerekçesiyle Mehmet Baransu'nun bu dosya kapsamında tahliyesine karar verdi. Ancak başka suçlardan da tutuklu bulunduğu için Baransu'nun serbest kalması söz konusu olmayacak.