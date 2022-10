Metrobüs rezaleti çileye dönüştü

İstanbullunun kanayan yarası haline gelen toplu ulaşım sisteminde her gün yanan, kaza yapan ve arızalanan İETT otobüsleri ile metrobüsler vatandaşın can güvenliğini tehlikeye atarken, yeni bir sorun daha patlak verdi. Sabah saatlerinde binlerce vatandaşın işe gitmek için kullandığı metrobüslerde yaşanan arızalar ve yetersiz seferler, duraklarda izdihama neden oluyor. Bir metrobüsün bile arıza yapması İstanbul'un ulaşımında kriz yaratırken, yoğun lokasyonlarda ise seferlere hiçbir tedbir alınmıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bu sorunlara çare aramaması ise yoğun tepkiye yol açıyor.Yenibosna'dan, Uzunçayır'a kadar bir çok durakta yaşanan izdiham vatandaşları çıldırtma noktasına getirirken, dün de çile görüntüleri devam etti. Sefaköy'de bir metrobüsün arızalanması sonrası duraklar hınca hınç doldu. Sabah saatlerinde Bahçelievler-Yenibosna metrobüs yolu yaya üst geçidinde adım atacak yer kalmazken, insan trafiği üst geçidi kilitledi. Uzunçayır metrobüs durağına giderken yaşanan kalabalık ise vatandaşı isyan ettirdi. Vatandaşlar, yaşadıkları rezaleti gösteren fotoğrafları ve videoları sosyal medyadan paylaştı. İstanbullular mesajlarında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu protesto ederken Hakan Bilgin isimli vatandaş "Metrobüs sistemi gün itibariyle çökmüştür!" sözleriyle tepkisini dile getirdi. Elif Eylül isimli sosyal medya kullanıcısı ise İBB'ye şu sözlerle tepki gösterdi: "Ne metroya binebiliyoruz, ne metrobüse! Turnikelere ulaşmak için bile yarım saat bekliyoruz! İETT sayesinde herkes gideceği yere geç kaldı!" Yavuz Selim Taştekne ise İBB Başkanı'na "Saat 09.00 Uzunçayır metrobüs durağı. Sayın İmamoğlu her şey çok güzel oluyor mu?" sorusunu sorarak yaşanan yoğunluğun videosunu paylaştı.