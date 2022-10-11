MİT paketleyip getirdi

Milli İstihbarat Teşkilatı'nın (MİT) saha ajanlarınca takibe alınan terör örgütü PKK'nın Sincar lojistik sorumlusu, Irak'ın Sincar bölgesinde düzenlenen operasyonla yakalanarak Türkiye'ye getirildi. Yakalanan Çiyager Mamhuri kod adlı Çekdar Kaya'nın 2015'te katıldığı terör örgütü PKK/KCK kırsal kadrolarında, 2016'da Kuzey Irak - Gara'da, 2017'de ise Sincar'da görevlendirildiği, burada bulunduğu sürede ise örgütün Hanesor'daki sözde birliğinde keskin nişancı olarak faaliyet yürüttüğü, son olarak da Sincar lojistik sorumlusu olarak görevlendirildiği öğrenildi.