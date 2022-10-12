AFAD'dan "sermaye transferleri" haberlerine ilişkin açıklama

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "bazı medya kuruluşlarında bugün yer alan sermaye transferleri ile ilgili mesnetsiz iddialara ilişkin açıklama yapılması ihtiyacının hasıl olduğu" belirtildi.

Başkanlığın yetki, görev ve sorumluluklarını belirleyen mevzuat hükümleri doğrultusunda, kurum, kuruluşlar, belediyeler ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içinde görev yaptığı vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kapsamda ilgili mevzuatlarımız doğrultusunda afet zararlarının en aza indirgenebilmesi için bütçemiz içerisinde yer alan 'sermaye transferleri' kaleminden afetzedeler için konut, iş yeri ve ahır yapılması amacıyla, yaptığımız protokol doğrultusunda TOKİ'ye, Giresun ve Sinop'ta köy yollarının yapımında olduğu gibi Karayolları Genel Müdürlüğüne aktarımlar yapılmaktadır. Bu kaynaklarla TOKİ tarafından afetten zarar görenlere son üç yılda yaklaşık 60 bin afet konutu, iş yeri ve ahır yapılmıştır."

Açıklamada, afetlerde zarar gören altyapının, vatandaşların mağduriyet yaşamadan ivedilikle tamamlanabilmesi, hayatın normalleşmesi için valiliklere, afet zamanlarında acil yardım ödemeleri yapıldığı ifade edildi.

4123 sayılı kanun kapsamında valiliklere aktarılan ödemelerin afetzedelerin yaralarının sarılması, afet bölgelerinde acil içme suyu sağlanması yol, köprü ve altyapı hasarlarının giderilmesi için kullanıldığı belirtilen açıklamada, şöyle denildi:

"Son üç yılda yaşanan Elazığ ve İzmir depremleri, Batı Karadeniz selleri, Rize, Giresun ve Artvin selleri, Muğla ve Antalya orman yangınları gibi birçok afet sonrasında barınma, iyileştirme çalışmaları için gerçekleştirilen ödemelerin 'havaya uçan para' diye değerlendirilmesi, sermaye transferi algısıyla usulsüz özel alanlara aktarıldığı imasının, kamudan kamuya yapılan kaynak aktarımının muhasebe işlemleri ve mevzuat çerçevesinde yapıldığının bilinmesine rağmen çarpıtılmasının, en hafif deyimiyle cehalet ve kasıttan kaynaklandığını düşünüyor, kamuoyunun takdirlerine arz ediyoruz. Türkiye'nin ve dünyanın her yerine milletimizin ve devletimizin yardım elini, merhametini ulaştırmayı amaç edinmiş, milletimizin teveccühünü en büyük ödül olarak gören bir kurumun ve onun fedakar personelinin, haksız ithamlarla gündeme getirilmesini kınıyoruz."