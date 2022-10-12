Esenyurt Belediyesi’nden ‘LGBT Müdürlüğü’ teklifi

CHP'li Belediyelerin LGBT'ye olan desteği sürdürüyor. İstanbul'da bazı CHP'li belediyelerin LGBT'nin kurumsallaşması için "Eşitlik Müdürlüğü" kurması, geçen hafta Esenyurt Belediyesi'nin meclis toplantısında da gündeme geldi. Belediye Başkanı Kemal Bozkurt yaptığı teklifte, "Toplumsal eşitliğin belediye hizmet ve plan programlarına yerleştirilmesi için belediyeye bağlı birim ve müdürlüklere yönelik farkındalık yaratmak amacıyla çalışmalar planlamak ve uygulamak" ifadelerini kullandı. Teklif, AK Parti Grubu'nun oylarıyla reddedildi. AK Parti Esenyurt İlçe Başkanı Harun Özer, "Genç neslimizi hedef alan, aile kavramının altını oymaya zemin hazırlayan LGBT kavramına karşı duruşumuz her zaman bellidir" dedi.