Gelecek asrı usta bir satranç oyuncusu gibi planlıyoruz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Külliye'den Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı. İşte Erdoğan'ın konuşmasının satırbaşları;Vatandaşlarımıza; konforu artan, güvenliği yükselen, süresi kısalan bir seyahatle sevdiklerine ulaşabilecekleri eserleri kazandırmayı sürdüreceğiz. Açılışını yaptığımız bu yolla birlikte bölgede artık bölünmüş yol standardına sahip olmayan ana güzergah bırakmadık.Tünellerin giriş ve çıkışlarında yapılan kaplamaların ve rölyeflerin projeye ayrı bir güzellik kattığına inanıyorum. Çanakkale Savaşı'nın önemli sembollerini içeren çalışmalar, tünelleri kullananlara zaferlerin coşkusunu da yaşatacak. Tarihimizin şanlı şehri, cumhuriyetimizin üretim ve turizm kenti, 2 kıtanın birleşim yeri Çanakkale'ye de böylesi yakışırdı. Tıpkı Anadolu'nun diğer yerleri gibi Çanakkale'nin de her bir köşesi hem insanlık tarihinin hem kendi tarihimizin hazineleriyle bezelidir. Aristo'nun şehri Assos ile Homeros'un şehri Troya da bunlar arasındadır. Anafartalar Kahramanı Gazi Mustafa Kemal'in ve bize bir asır önceki o büyük zaferi yaşatan tüm kahramanlarımızın hatıraları hala bu şehrin her avuç toprağında buram buram kokmaktadır. Ortasından deniz geçen Çanakkale, tıpkı İstanbul gibi 2 yakasındaki 2 hisarla misafirlerini selamlamaktadır. Fatih'in mirası Kale-i Sultaniye ve Kilit Bayır Kalesi'nin bize verdiği mesajları bu vatanın her köşesini eser ve hizmetlerimizle donatarak en güzel şekliyle aldığımızı düşünüyorum. Şehitliklerimizi abat ederek, köprümüzü inşa ederek, yollarımızı yaparak; sanayisiyle tarımıyla turizmiyle her alanda Çanakkale'yi geliştirerek ecdadın emanetine sahip çıkıyoruz. Marmara'yı çepeçevre saran 1915 Çanakkale Köprüsü ile boğazı geçen otoban projesi bile başlı başına tarihe kazınmış bir mühürdür.: Muhalefet toplanıp dağılmaktan başka hiçbir iş yapmazken biz usta bir satranç oyuncusu titizliği ile ülkemizin gelecek asrını planlıyoruz. Cumhuriyetimizin 100'üncü yaşını, sıradan yıl dönümü kutlamasının çok ötesine geçen 'Türkiye yüzyılı' atılımıyla karşılamaya hazırlanıyoruz. Daha önce milletimizi nasıl 2023 hedeflerimizin ufkuyla buluşturmuşsak inşallah şimdi de 'Türkiye yüzyılı' programımızla 2053 vizyonumuzun inşasına başlıyoruz.Çanakkale'yI İzmir ve Balıkesir'e bağlayan, yaklaşık 50 dakikada kat edilebilen 24 kilometrelik Kazdağları rampalarının 5 dakikada geçilmesini sağlayacak Troya ve Assos tünelleri hizmete girdi. Çanakkale - İzmir karayolunun Ayvacık - Küçükkuyu arası dağ, deniz ve termal turizminin bir arada yaşandığı bölge olması nedeniyle trafik akışının sağlıklı olması büyük önem arz ediyor. Tek şeritli ve TIR'ların yoğunlukla kullandığı keskin virajlara sahip olan bu yolda sollama yapılamadığı için trafik çilesi yaşanıyordu. Bir kamyon yavaş gidiyorsa arkasındaki tüm araçlar yavaş gitmek zorunda kalıyordu. Trafiğin çok yoğun olduğu bir bölge olan Kazdağı rampaları, Kalyon İnşaat tarafından yapılan bu yol ve tünellerle konforlu hale geldi. Can ve mal kaybına yola açabilecek kazaların önüne geçerek 2.52 kilometrelik kısaltmayla birlikte bölünmüş yol standartlarında trafik akışı sağlanmış oldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu açılış töreninde yaptığı konuşmada '1915 Çanakkale Köprüsü'nü 7 ayda 1.5 milyon sürücü kullandı. Bu tüneller sayesinde de keskin virajlı Kazdağlarını sürücülerin korkulu rüyası olmaktan çıkardık" dedi.Assos ve Troya tünellerinin giriş-çıkışlarındaki polyester kaplamada motif olarak kullanılan Selçuklu Sekiz Yıldızı; Sekiz cennet kapısının simgesi, yıldızın sekiz köşesi ise merhamet, şefkat, sabır, sır tutma, cömertlik, sadakat,ş ükretmek ve doğruluğu simgeliyor. Rölyeflerde ise Çanakkale kahramanı Seyit Onbaşı ve ateşkes esnasında yaralı bir Anzak askerini taşıyan Mehmetçik tasvirleri bulunuyor.Hayat pahalılığının getirdiği sıkıntılar var. Ancak imkanlarımız ve kararlılığımız daha büyük. Türkiye'yi siyaseten zayıf, ekonomisi güçsüz, sosyal olarak parçalanmış, idari olarak dağınık, vizyonu kısır, hizmeti eksik günlerine geri döndürmek isteyenler elbette vardır. Ama milletimiz demokrasi ve kalkınma reformlarıyla elde ettiği kazanımların kıymetini çok iyi biliyor. Gençlerimizin 'Türkiye yüzyılı' heyecanının, dinamizminin büyüklüğünü söylemeye gerek bile duymuyorum. Eser ve hizmet siyasetimize ara vermeden devam ederken yeni bir vizyon inşa ediyoruz.Türkiye asla haritada gözüken sınırlarından ibaret bir ülke değil. Bizim gönül sınırlarımız ecdadımızın '3 kıta 7 iklim' tarifiyle ifade ettiği genişliktedir. Biz kendimizle birlikte kalbi ve gözü bize yönelmiş tüm dostlarımız, tüm mağdur ve mazlumlar için büyük ve güçlü Türkiye'yi inşa etmenin peşindeyiz.Başkan Erdoğan'ın katılacağı Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı bugün Kazakistan'ın başkenti Astana'da başlıyor. Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel ve bölgesel meselelerin çözümünde dünyanıın gözünü diktiği Erdoğan- Putin zirvesinin yarın gerçekleştirileceğini duyurdu.BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Külliye'de yapılan görüşme basına kapalı olarak gerçekleştirildi. Rama, 29 Eylül'de ülkesinin başkenti Tiran'da yaptığı açıklamada Türkiye'den satın almak için anlaştıkları Bayraktar SİHA'ların çok yakında hizmete gireceğini söylemişti.