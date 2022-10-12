KKTC’ye uçak seferi Lefkoşa’ya konsolosluk

Rusya'nın Izvestiya gazetesi, Rusya'da havayolu sirketlerinin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) sefer düzenlemek için çalısma baslattıgını yazdı. Rusya ayrıca Lefkosa'da konsolosluk açma hazırlıgında. Habere göre, uçak seferleri düzenleme ve konsolosluk açma kararının ardında Kıbrıs'ta ikamet eden 10 bin civarındaki Rusya vatandasına destek olma istegi var. Rus havayolu sirketlerinin Ercan Havalimanı'na düzenleyecegi seferlerin 15 Kasım'da baslaması bekleniyor. Izvestiya'ya konusan TBMM kaynakları ise gelismeyi mutlulukla karsılayacaklarını, ancak Kırım'la ilgili pozisyonlarında bir degisiklik olmayacagını söyledi. Türkiye Kırım'ın Rusya'ya katılım kararını tanımamıstı.