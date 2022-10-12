Muhalefet güdümlü yalan rüzgârı

İletişim Başkanlığı kamuoyunun hassas olduğu konularda yalan haber ve manipülasyon örneklerini vatandaş ile paylaşmaya hazırlanıyor. Başkanlığın son çalışmasında "yalanda sınır yok" dedirten örnekler sıralandı. "Doğalgaz depolarında 600 milyon metreküp eksik var", "656 yıllık camiye pencere taktılar, "Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor", "Diyanet 58 milyon faiz geliri elde etti" gibi pek çok gerçek dışı söylemler tek tek çürütülecek. İşte o manipülasyonlar ve gerçekler:Bahsi geçen camiye daha önce cemaatin izinsiz taktırdığı PVC pencereler, 6 yıl önce restorasyon çalışmalarıyla sökülmüştür. Halen restorasyon çalışmaları süren camide PVC pencere yoktur. 2016'da restorasyonuna başlanan Gazi Murat Hüdavendigar Camisi, 2017'deki Ayvacık depreminde hasar gördü ve şantiye çalışmaları durduruldu. Yapılan incelemelerle birlikte güçlendirme çalışmalarına karar verildi. Restorasyon çalışmalarına 19 Eylül 2022'de başlanabildi.Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bütçesi genel bütçeli idareler arasında yer almaktadır. Kurumun harcama birimlerine ait muhasebe kayıtları, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği ile bu yönetmeliğe bağlı hazırlanan Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği'ne göre tutulmaktadır.Yönetmelik gereği tahakkuk eden ve kayıt altına alınan gelirler Hazine hesabına aktarılmakta ve bütçede herhangi bir artışa neden olmamaktadır. Başkanlık, Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu ile kendisine verilen ödenekleri kullanmaktadır. Ayrıca Muhasebat Genel Müdürlüğü'nce tutulan "Diyanet İşleri Başkanlığı Hesap Planı Yardımcı Defter Kayıtları"nda gelir türleri ile ilgili detaylı bilgi yer almaktadır.Yunanistan Göç Bakanı Mitarachi'nin sosyal medya hesabından paylaştığı, 'Türk Sahil Güvenliği göçmenleri şiddet kullanarak Yunanistan'a itiyor' iddiası doğru değildir. 5 Eylül 2019 tarihinde Madra Çayı'nda seyreden ve düzensiz göçmenleri taşıyan bot, iki Türk Sahil Güvenlik kontrol botunun tüm uyarılarına ve manevralarına rağmen durmamış, botu kullanan şahıs göçmenlerin hayatlarını tehlikeye atacak manevralar yapmaya devam etmiştir. Tüm uyarı ve çabalara rağmen durmayan botun, motoruna ve pervanesine uzun sopalarla müdahale edilerek bot durdurulmuş, göçmenler emniyetli bir şekilde Sahil Güvenlik botuna alınarak sahile taşınmıştır. Mitarachi, söz konusu olayda 'motor ve pervaneye müdahale' görüntülerini, 'göçmenlere karşı şiddet' iddiasıyla paylaşarak, uluslararası kamuoyunu yanıltmaya çalışmıştır.BOTAŞ verilerine göre, hem Tuz Gölü hem de Silivri Yer Altı Doğal Gaz Depolama Tesisleri'nde depo doluluk oranı yüzde 100'dür.Silivri Tesisi Genişletme Projesi kapsamında gerçekleştirilen kapasite artışı sonucunda hedeflenen 4.6 milyar metreküp toplam kapasite hedefine ulaşıldı. 1,2 milyar metreküp kapasiteli Tuz Gölü tesisinin kapasitesi de 5,4 milyar metreküpe çıkarılacak.