Bakan Soylu: Erdoğan’ın Türkiye’sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir

Diyarbakır'a gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, kaymakamlarla 'Planlama ve Değerlendirme Toplantısı' gerçekleştirdi. Bakan Soylu, daha sonra beraberindekilerle Çüngüş ve Çermik ilçelerine geçerek esnafı ziyaret etti, AK Parti ilçe teşkilatlarında da partililerle bir araya geldi.

Bakan Soylu, Çüngüş ilçesinde yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumartesi günü kente geleceğini hatırlatarak, "Her zaman olduğu gibi yeni yapılan büyük eserlerin altına imza atacağız. Diyarbakırlı hemşerilerimizle o eserleri buluşturmuş olacağız. Hepimiz büyük bir heyecan duyuyoruz. Sizler, bizler, ülkemiz hepimiz büyük sıkıntılardan geçtik. Bunlar bazen büyük ekonomik sıkıntılar olur, bazen büyük siyasal istikrarsızlıklar olur. Bazen terör olur, anarşi olur. Bazen Amerika'dan, Avrupa'dan küçük düşürmeler, parmak sallamalar olur. Bazen etrafımızdaki coğrafyadan Suriye'den, Irak'a, Afganistan'dan, Pakistan'a kadar maalesef karmaşıklıklar oluyor. Bu ülkede gün oldu insanlar ben dindarım diyemediler. Başörtüsü, kimlik, kıyafet ve insanların kendilerini ifade edebilmeleri bu topraklarda mümkün olmadı. Bir ötekileştirme oldu. Herkesi bir tanımlama oldu" diye konuştu.



'ARTIK TERÖR DEĞİL, HUZUR HAKİM'

Diyarbakır'da, Şırnak'ta, Hakkari'de artık terörün değil huzurun hakim olduğunu söyleyen Bakan Soylu, şöyle devam etti:

"Bunu hep beraber yaşıyoruz. Çocuklarımız sizin sayenizde, acaba ne olacak diye bir endişe içerisinde değil. Derdimiz, daha fazla üniversiteye gidebilsinler, okulunu bitirdikten sonra işlerinde rahat bir şekilde çalışabilsinler, evlensinler, çoluk çocuk sahibi olsunlar, analarına babalarına hayırlı evlat olsunlar. Derdimiz bir daha onları sıkıntıyla karşı karşıya bırakmayalım. Bizim yaşadıklarımızı, korkularımızı, endişelerimizi, bizi kısıtlamalarını bir daha gelecek döneme çocuklarımıza gençlerimize bırakmayalım. Onlar bizden daha hür olsunlar. Özgür olsunlar. Onlar bizden daha iyi yerde okusunlar, çalışsınlar. Doktor, avukat olsunlar. Bunun kıyısına geldik. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ilk günden itibaren ülkemizdeki insanlarımızın hiçbirine ayırım göstermeksizin hizmeti her bir yere yaptı. Geçmişin açığını hep beraber kapatmak zorundayız. Geçmişin bize oluşturduğu açığı birlikte kapatarak güçlü bir ülkeye hep beraber adım atmalıyız. En fazla açık Doğu ve Güneydoğu'daydı. Tayyip Erdoğan'ın ortaya koyduğu iradeyle beraber hızla koşarak bu açık kapanıyor. Allah'ın izniyle hep beraber göreceğiz. Huzur daha da artacak, bugünkü üretim daha da artacak. Çocuklarımızın, gençlerimizin geleceğe bakması daha da fazla artacak. Hiç kimsenin korkmadan ben Kürdüm, Türküm, Aleviyim, Sünniyim dediği bir Türkiye, sadece bu topraklara değil, etrafımızdaki coğrafyada, Amerika'nın, Avrupa'nın kurduğu oyunu da mağlup edecek. Huzuru birliği, kardeşliği hep beraber inşa edeceğiz. Bugün dünyada gıda, buğday krizi var. Bunu kim açtı? Recep Tayyip Erdoğan açtı. Avrupalılar, Amerikalılar acaba Tayyip Erdoğan'ın ayağına gelirler miydi bu iş için? Bir kaşık suda bizi boğmak istedikleri apaçık ortada. Ama arafta durduğumuz için bizi bugüne kadar karıştıramadıkları için tıpış tıpış geldiler ve dünyanın bir krizini çözmek Türkiye'ye, Recep Tayyip Erdoğan'a bir şekilde Allah nasip etti."



'VATANDAŞA HİZMETTE SONUNA KADAR EMRİNİZE AMADEYİZ'

Bakan Soylu, cumartesi günü büyük açılışlar olacağını belirterek, "Biz sizin emrinize amadeyiz ve 20 yıldır bu ülkenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ülkeye yanlış istikamet göstermedi. 20 yıldır hiçbir sıkıntının altına sinmedi, korkmadı, ürkmedi ve sadece milletin, Allah'ın önünde eğilirim dedi. Allah'a şükürler olsun, bu bahar dediğimiz günler hepimizle buluştu. Biz daha iyisini yapmalıyız. Bugün Diyarbakır'daki Hakkari'deki huzuru Allah bize nasip edecek, Suriye'de Şam'a, Irak'ta Bağdat'a, etrafımızdaki bütün coğrafyaya da vereceğiz. Amerika ve Avrupa'nın onları getirdiği bu halden onları kardeşleri olarak çekip çıkaracağız. 2 yıldır Türkiye'de 56 bin afet konutu yapıldı. Şu ana kadar 40 bini teslim edildi. Dünyada böyle bir şey yok. Tayyip Erdoğan'ın hiçbir afet yönetiminde nerede bu devlet denilmedi. Allah devletten milletten razı olsun denildi. 500 bin sosyal konuttan buraya da konut yapılacak. Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'sinde imkansız denilen bir şey söz konusu değildir. Vatandaşa hizmette sonuna kadar emrinize amadeyiz. Birlikte daha güçlü olacağız. Türkiye artık el açan bir Türkiye değil" ifadesini kullandı.