Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı'nın (CICA) 6. Zirvesi'ne katılmak üzere gittiği Kazakistan'ın başkenti Astana'daki ilk gününde 4'üncü Türkiye- Kazakistan Yüksek düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı'na katıldı. İkili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından Başkan Erdoğan ve Kazakistan Cumhurbaşkanı Kazim Cömert Tokayev ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti. Başkan Erdoğan toplantıda özetle şunları söyledi:Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 4'üncü toplantısında Türkiye ve Kazakistan arasında mükemmel düzeyde seyreden ilişkileri tüm boyutlarıyla değerlendirdik. Malumunuz, kıymetli kardeşimin mayıs ayında Türkiye'ye yaptığı devlet ziyareti sırasında ilişkilerimizi geliştirilmiş stratejik ortaklık seviyesine yükseltmiştik. Aramızdaki siyasi, askeri, ekonomik, ticari, kültürel iş birliği gücümüzü daha da artırmakta.Kazakistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkelerden biriyiz. Kazakistan'ın istikrarı, huzuru, egemenliği ve toprak bütünlüğünü desteklemeyi sürdüreceğiz. Dün olduğu gibi bugün de yan yanayız, birlikteyiz. Rabb'im birlik ve beraberliğimizi daim eylesin.Tokayev ile ülkelerimiz arasındaki iş birliğini hem ikili düzeyde hem çok taraflı planda derinleştirilmek için tam bir mutabakat içerisindeyiz. Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında Kazakistan'la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce, iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı.Ticaret hacmimiz için belirlediğimiz ilk hedef olan 5 milyar dolar seviyesini geçen sene aşmıştık. Orta vade için tespit ettiğimiz 10 milyar dolarlık hedefimize de emin adımlarla ilerliyoruz. Kazakistan'daki en büyük yatırımcılar arasında bulunan Türk firmalarının yatırımlarının tutarı 4 milyar doları geride bıraktı. Orta Koridor'un geliştirilmesi başta olmak üzere, ulaştırma ve enerji alanlarında bağlantılarımızın kuvvetlendirilmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Kardeş Azerbaycan'ı da dahil ederek, yakın geçmişte tesis ettiğimiz üçlü mekanizmayı etkin şekilde kullanmak ve somut neticeler almak istiyoruz.Bölgesel ve küresel gelişmeler Türk dünyasının iki önemli üyesi Türkiye ve Kazakistan'ın dayanışmasını zaruri kılıyor. Türk dünyası olarak yakın eş güdüm içinde bulunmamız ve dayanışmamızı güçlendirmemiz gerekiyor. Türk Devletleri Teşkilatı'nın önümüzdeki ay Teşkilatı'mızın Özbekistan'daki müteakip zirvesi aramızdaki dayanışmayı çok daha güçlendirecektir. Türk dünyasının entegrasyonuna yönelik ilave adımlar atacağız.BAŞKAN Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev ile resmi akşam yemeğinde bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndaki yemek basına kapalı gerçekleşti. Erdoğan ile Tokayev gün boyu süren yoğun görüşmelerin ardında ilkini geçtiğimiz Mayıs'ta Türkiye'de yaptıkları masa tenisi maçının rövanşı için ceketmleri çıkardı. Maç berabere bitti. Kazanan dostluk oldu.BAŞKAN Erdoğan ve Tokayev, ortak basın toplantısına hazırlanırken bir süpriz yaşandı. Tokayev Erdoğan'a 1. derece dostluk devlet nişanı verdi. Erdoğan ortak basın toplantısında " Bana nişan takdim edilmesini hangi kelimelerle ifade etmeliyim bilemiyorum. Bu benim için çok farklı bir sürpriz oldu" dedi.TürkiyeKazakistan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Dördüncü Toplantısı'ndan sonra Başkan Erdoğan ile Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in huzurunda 6 anlaşma imzalandı. 'Ticaret', 'Aile ve Sosyal Hizmetler', 'Kültür, Spor ve Turizm' ,'sağlık' alanlarında yapılan anlaşmalarla ilgili konuşan Başkan Erdoğan "Ticaret, savunma sanayi, enerji, ulaştırma, ağırlıklı olarak tarım ve hayvancılık alanında Kazakistan'la iş birliğimizi bundan sonraki süreçte daha da artıracağız. Eğitim, güvenlik ve kültür alanlarındaki münasebetlerimizi daha da geliştirmek istiyoruz. Sizlerin de huzurunda az önce, iş birliğimizin altyapısını tahkim eden anlaşmalara imza atıldı. Mayıs ayında Türkiye'de 14 anlaşmaya imza atılmıştı . Şimdi de burada artı 6 anlaşma, toplamda 20 anlaşmayı imzalamış olduk. İmzalanan anlaşmaların ülkelerimiz için hayırlı olmasını diliyorum" dedi. Tokayev de iki "Türkiye ile stratejik ilişkileri geliştirmeye devam edeceğiz" diye konuştu.