Karadeniz’e Singapur benzeri liman projesi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Çanakkale Ayvacık- Küçükkuyu Yolu Assos ve Troya Tünelleri'nin açılış töreninin ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. İşte söyledikleri:İstanbul Boğazı'nın bugünkü sıkıntısı belli. Karadeniz'de Roterdam ve Singapur benzeri bir liman projemiz var. İstanbul Havalimanı'nın kuzeyinde ve Karadeniz kıyısında, Kanal İstanbul'un çıkışında... Filyos Ambarlı Limanı, kapasitesinin üzerinde artık. Roterdam ve Singapur'un ortasında böyle bir koridor lazım. Süveyş Kanalı'ndan yıllık 20 bin gemi geçiyor. Mısır oradan tam 5.6 milyar dolarlık gelir kazanıyor. Boğaz geçişlerinin fiyatlarını şimdi biraz arttırdık, yaklaşık 500 milyon dolar gelir kazanıyoruz. Düşünün ya 5.6 milyar dolar nerede, 500 milyon dolar nerede?Karadeniz bir ticaret gölüne dönüşüyor. Şu anda Karadeniz'e kıyısı olan bütün ülkeler limanlarına yatırım yapıyor. Koridorları açtığınızda küresel bir lojistik güç oluyorsunuz. Türkiye merkez oluyor. Ayrıca Türkiye'de üretilen ihraç ürünlerinin hem batıya hem doğuya gitmesi çok kolaylaşıyor. Hem lojistik koridor sağlıyorsun hem de kendi ürünlerini kolaylıkla iki tarafa doğuya ve batıya da gönderebiliyorsun.İstanbul, Eskişehir, Ankara, Konya, Karaman'a kadar uzattık. Karaman'dan oradan da Mersin'e inmek için çalışmalara başladık. Mersin-Adana- Osmaniye-Gaziantep işi devam ediyor. Halkalı-Kapıkule arası devam ediyor. Önümüzdeki 4 yılda Kapıkule'den hızlı trene binebilecek bir vatandaş kesintisiz olarak Gaziantep'e kadar gidebilecek. Ankara-İzmir devam ediyor. Sivas hattını önümüzdeki yılın ilk aylarında açacağız. İstanbul-Sivas hattını çalışmaya başlayacağız. 2053 planlarında hızlı trenle buluşmuş il sayımızı 52'ye çıkaracağız. Gaziantep'ten Şanlıurfa, Mardin'e kadar uzayacak. Bazısı Kars'a kadar gidecek. Ankara-Samsun, Ankara-İzmir tamamlanacak. Kapıkule-Halkalı zaten tamam. Bursa'yı Ankaraİstanbul hattına bağlıyoruz.Ankara-İstanbul arası bizim maksimum bilet fiyatımız 215 lira. Demiryolu biletlerinde indirimler var. Öğrencilere ve öğretmenlere yüzde 15 indirim, 65 yaş üstü yolcularımıza yüzde 50 indirim var. 215 liradan bile alsak otobüs fiyatı 350 lira. Müthiş talep var. Engellilerden ücret almıyoruz, refakatçilerden ücret almıyoruz. Tam bir sosyal devlet aslında.Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metrosu 37 kilometre. Kağıthane-İstanbul Havalimanı kısmını kasım sonu gibi açmayı planladık. Açacağımız kısım yaklaşık 32 kilometre. 6 ay sonra da Gayrettepe kısmını ekleyeceğiz. 120 km hıza sahip dünyanın en hızlı metrolarından bir tanesi. Bu yıl bitmeden Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nden geçecek Başakşehir Metrokent'le Kayaşehir arasındaki metro hattını da bitireceğiz.Bu yaz dönemi hava yolu açısından çok aktif geçti. Mevcut uçaklarımızı yüzde 100 dolulukla kullandık. Hatta üstüne çok daha ihtiyaç oldu ama maalesef hem dünyadaki uçak sayısının azlığı ve yurtdışının da aktif olması nedeniyle yurt içine daha fazla uçak veremedik. Ne kadar koysak, o da çalışacak, o da dolacaktı. Rize-Artvin Havalimanı'na günde 8 uçak iniyor şu anda. 8 uçağın 7'si İstanbul, biri de Ankara'dan geliyor. Dolu dolu da çalışıyorlar.Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Osmangazi Köprüsü ve Çanakkale Köprüsü yapıldı. Çanakkale Köprüsü'yle feribotla saatler süren yolculuk 5 dakikaya indi. Aldığımız ücret 185 TL. Köprü olmasaydı feribot geçişi artacaktı. 20 yıl önce Türkiye'de 8.5 milyon araç vardı. Şu an 26 milyon araç var. Eğer bunları yapmasaydınız bu hareketliliğin yüzde 70'i yapılamayacaktı. Millet evinden çıkamayacaktı.(Türkiye yeni ekonomik koridor mu?) Aslında Marmara Bölgesi oldu diyebiliriz. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu ve Marmaray... Kesintisiz koridor, Pekin'den Londra'ya kadar gidiyor. Özellikle Rusya-Ukrayna Savaşı'ndan sonra kuzey koridorun geleceği çok meçhul bir yöne doğru gitmeye başladı. Artık Türkiye ve orta koridor vazgeçilmez. Burada ne kadar karayolu, demiryolu yatırımı yapsanız da yüzde 90'nına yakın denizlerden taşınıyor. Orta koridor çok kıymetli. Dünya ticaret hacmi, 2030'da 25 milyar tona çıkacak. Bu koridorların hem doğu-batı hem de kuzey-güney aksının önünü açmak önemli.Metrobüs çok başarılı bir projedir ama belirli bir sürede görevini ifa etti aslında. Bir an önce raylı sisteme dönüştürülmesi lazım. Şu an metrobüs kapasitesinin üzerinde yolcu taşıyor. Metrobüse de yatırım yapılmalı. İşletme kalitesini yükseltmek, filoyu sürekli yenilemek lazım. Yani dinamik bir yapı oluşturmak gerekiyor. Maalesef bunlar, bütün o liyakatli kadroların hepsini silip attıkları için orada bir mazi kayboldu. Şu anda metronun yükünü taşıyacak bir kapasite yok. Bu yüzden sıkıntılı süreç devam ediyor.(Kanal İstanbul iptal mi oldu?) Bir şeyin iptal olduğu yok. Dünyanın en büyük altyapı projelerinden biri. Ama tabi burayı kazmaya başlamadan önce vatandaşımızın ulaşım ihtiyacını gidermemiz gerekiyor. Biz şu anda hem karayolu yani bu Sazlıdere Köprüsü'nü yaparak ulaşım ihtiyacını Kanal İstanbul'a göre projelendirdik, imalatına başladık. Halkalı'dan Kapıkule'ye giden demiryolunu da Kanal İstanbul'un altından tünelle geçecek şekilde ihalesini yaptık. Kanal İstanbul, bizim genel bütçeye yük olmadan kendi gelirleriyle yapılacak. Kanal İstanbul kendi gelirleri kendini finanse edebilecek boyutta. Ana geçişler, gemi geçişlerinden toplayacağımız paralar, orada yapacağımız limandan alacağımız gelirler, yat limanından alacağımız gelirler... Yap-işlet-devret gibi bir finansal modelle bunu gerçekleştireceğiz. Dünya ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'a geldiğimizde 30 milyar tona çıkacak hatta önümüzdeki 50 yıl sonra 100 milyar tona çıkacak. Bu projelerle bu anlamda küresel süper güç olma hedefimiz var.