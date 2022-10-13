Şehit kızının çağrısına 6’lı masa sessiz kaldı

Barış Pınarı Harekâtı sırasında terör örgütü YPG/PKK'lıların Suriye tarafından 10 ve 11 Ekim 2019'da Mardin Nusaybin'de sivillere yönelik yaptığı havanlı ve roketatarlı saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in gazeteci kızı Gülay Demir, günler öncesinden CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ve 6'lı masaya çağrıda bulundu. Demir, "Helal lokma dokunmayacaksa, PKK'lı sözde gazetecileri savunmaktan zaman kalacaksa, ülkesini seven bir gazeteci olarak CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu ve 6'lı masayı, bir terör saldırısında şehit olan babam ve 10'larca mazlumun şahadetinin 3. senesinde verilecek mevlitte helalleşmeye beklerim" diyerek sosyal medya hesabı üzerinden Kılıçdaroğlu'nu etiketleyerek paylaşımda bulundu.Şehit kızının çağrısına 6'lı masadan ses çıkmazken şehit olan 12 kişi için Nusaybin'de anma programı düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, İl jandarma Komutanı Tuğgeneral İdris Tataroğlu, İl Emniyet Müdürü Mahmut Karabulut, protokol üyeleri, siyasi partiler, STK temsilcileri, şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda, Türkçe, Arapça ve Kürtçe mevlit okunurken şehitler için dualar edildi. Şehit kızı Gülay Demir ise o acı günü hiçbir zaman unutmadıklarını dile getirdi. Demir, "Dünya kız çocuklarının olduğu bugünde boynumuzu bükük bırakanlara inat, yaramıza yarenlik edenlere selam olsun" dedi.