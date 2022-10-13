Rusyaevlet Başkanı Vladimir Putin, küresel enerji piyasalarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hatlarına yönelik "terör saldırıları" gerçekleştirildiğini dile getiren Putin, "Kuzey Akım sabotajlarının arkasında kim var? Elbette Rusya ile Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri koparmak ve pazarı ele geçirmek isteyenler var" dedi. Kuzey Akım 2'de sağlam kalan hat üzerinden Avrupa'ya doğalgaz sevkiyatı gerçekleştirebileceklerini belirten Putin, "Rusya, kışın dahil Avrupa'ya enerji sekiyatına hazır, top onların sahasında. Kimseye yönelik bir kısıtlama yapmıyoruz. Bu sonbahar ve kış döneminde sevkiyatlar gerçekleştirebiliriz" dedi. Putin, "Petrol piyasalarına yönelik hiçbir müdahale, hiçbir rezerv kullanımı enerji sorununu çözemez. Gerekli miktarda serbest kaynak mevcut değil" değerlendirmesinde bulundu. Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2'de kullanılamayan kapasitelerin TürkAkım boru hattı üzerinden kullanılabileceğini söyleyen Putin, "Baltık Denizi'nde Kuzey Akım hatlarında kaybedilen hacimleri Karadeniz'e yönlendirebiliriz. Böylece, Avrupa'ya yönelik yakıt ve doğalgaz kaynaklarımız için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlayarak, Türkiye'de doğalgaz merkezi kurulabilir" ifadelerini kullandı. AAAVRUPA Birliği (AB) Komisyonunun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, jeopolitik zorlukların AB ve Türkiye'nin enerji veya gıda güvenliği gibi konularda yakın çalışmasını her zamankinden daha gerekli hale getirdiğini belirtti. Varhelyi, "Türkiye, buğday anlaşmalarında Rusya ve Ukrayna arasındaki doğrudan müzakerelere aracılık etmede kilit rol oynadı. Avrupa'nın enerji güvenliği için önemli ve güvenilir bir transit ülke olmaya devam ediyor" dedi.ENERJİ ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Rus Enerji Haftası" kapsamında Moskova'da düzenlenen "Yeni Zorluklar, Yeni Fırsatlar: Petrol ve Gaz Piyasasını Neler Bekliyor?" başlıklı oturumda Putin'in açıklamasını değerlendirdi. Rusya'nın enerji kaynaklarının sevkiyatı için ana rotayı Türkiye üzerinden sağlamaya yönelik teklifin değerlendirilebileceğini belirten Dönmez, "Türkiye, bu ve buna benzer birçok uluslararası projeyi zamanında tamamlamıştır. Teknik olarak mümkün. Bu tarz uluslararası projelerde teknik, ticari ve hukuki açıdan değerlendirme ve fizibilite çalışması yapılması lazım" diye konuştu.