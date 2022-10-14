Bakan Kurum: Biz hep milletimizin gönlünün derdindeyiz!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Zeytinburnu Millet Bahçesi ve Buz Adası Açılış Töreni için geldiği İstanbul'da törene katılan vatandaşlara seslendi. Bakan Kurum, konuşmasına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı vizyonumuza değer katacak eserlerimizin açılışları için bir aradayız, heyecanlıyız, coşkuluyuz." sözleriyle başladı.

"Bu aziz şehir için, gece gündüz demeden çalışmaya devam ediyoruz"

"Medeniyetin başkenti, dünyanın gözbebeği İstanbul'umuzdayız" diyen Bakan Kurum, "Türkiye'nin her yerinden kentsel dönüşümden Cumhuriyet tarihimizin en büyük sosyal konut projesi olan 500 bin konut, 1 milyon konut arsası, 50 bin işyerine; alt yapı yatırımlarından millet bahçelerine kadar milyarlarca liralık yüzlerce eserimizi ülkemize, İstanbul'umuza, kadim başkentimize kazandırdık, kazandırıyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde İstanbul'umuzun 7 tepesinde, 39 ilçesinde hamdolsun bizim imzamız var, bizim projelerimiz var, bizim eserlerimiz var. İşte bugün de bu güzel beldenin sakinlerine Zeytinburnu Millet Bahçemizi ve Gençlik ve Spor Bakanlığımızın, belediyemizin; çocuklarımıza, gençlerimize kazandırdığı 'Buz Adasını' armağan ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Biz hep milletimizin gönlünün derdindeyiz! Biz hep milletimizin duasının derdindeyiz!"

Zeytinburnu'nda, masmavi göğün altında surların çevrelediği kadim tarihi gördüklerini vurgulayan Bakan Kurum, "Ziyaret ettiğimiz mahallelerimizin her bir köşesinde, adım attığımız her bir sokağında bu tarihin izleriyle yaşayan siz değerli milletimizi görüyoruz. En kutlu müjdelerle başkent yapılmış bu kadim şehir için, sizler için daha hangi projeleri yapabiliriz, gönülleri hangi hizmetlerimizle fethedebiliriz? Biz hep bunun derdindeyiz! Biz hep milletimizin gönlünün derdindeyiz! Biz hep milletimizin duasının derdindeyiz!" dedi.

"Zeytinburnu Millet Bahçemizin açılışıyla ilçemizin tarihi bostanlarına, yemyeşil çehresine renk katıyoruz"

Bugüne kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde adım attıkları her projede milletin huzurlu yarınlarını düşündüklerini dile getiren Bakan Kurum, "İşte bu anlayışla Zeytinburnu Millet Bahçemizin açılışıyla ilçemizin tarihi bostanlarına, yemyeşil çehresine renk katıyoruz. Çocuklarımızın, gençlerimizin yemyeşil ağaçların gölgesi altında sıhhat bulması için canla başla çalışıyoruz. Yine açılışını yaptığımız Türkiye'nin olimpik ölçülere sahip en büyük buz pisti olan, Buz Adamızda da gençlerimiz eğlenecek. Burada nice sporcular yetişecek. Ben inanıyorum ki bu sporcularımız Zeytinburnu'nda, Buz Adası'nda gerçekleştirilecek uluslararası müsabakalarda al bayrağımızı en güzel şekilde temsil edecekler. Biz gençlerimize güveniyoruz, Zeytinburnu'na güveniyoruz, İstanbul'umuza güveniyoruz." diye konuştu.

"2023 sonrasında da Türkiye Yüzyılı idealiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizle birlikte yürümeye devam edeceğiz"

"Yıllar sonra buradan bu meydandan bakıldığında icraatlerimizden, ektiğimiz bir fidandan söz ediliyorsa bu millet, işin ehliyle büyük bir liderle yol almış demektir" diyen Bakan Kurum sözlerine şöyle son verdi:

"Bu millete, bu ülkeye, bu sevgiye hak ettiği karşılığı verebilmişiz demektir. Bir iş ehline verilirse hizmet olur, eser olur; ehline denk gelmeyen her şey ziyan olur! İnşallah 2023 sonrasında da bu topraklar Türkiye Yüzyılı idealiyle Cumhurbaşkanımızın liderliğinde aziz milletimizle birlikte yürümeye devam edecektir. Bir kez daha fethin ilk durağı olan Zeytinburnu'nda yaptığımız eserler, milletimiz ve ülkemiz için, gelecek nesillerimiz için, yaşlılarımız için, gençlerimiz için, Zeytinburnu'nun çocukları için, engelli kardeşlerimiz için hayırlı uğurlu olsun."