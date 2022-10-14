Türkiye doğalgaz için en güvenli rota

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Asya'da İş Birliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (CICA) 6. Zirvesi dolayısıyla bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldi. Zirvenin yapıldığı Bağımsızlık Sarayı'nda yapılan basına kapalı görüşme 1 saat 15 dakika sürdü.Görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, tahıl koridoru anlaşmasını güçlendirmeleri gerektiğini belirterek, "İstanbul Mutabakatı'nı güçlendirerek devam ettirmemiz, Rusya tahıl ve gübresinin Türkiye üzerinden az gelişmiş ülkelere naklini yapma konusunda kararlıyız. Tahıl mutabakatını güçlendirerek sürdürmeliyiz. Türkiye ile Rusya'nın bu süreç içinde atacağı adımlar belli çevreleri rahatsız ederken öbür tarafta az gelişmiş ülkeleri de mutlu edecektir" diye konuştu. Akkuyu Nükleer Santrali'nin önemini vurgulayan Erdoğan, "Akkuyu çok önemli bir adım. Akkuyu'nun birinci türbininin önümüzdeki yılın ilk yarısında açılması dünyada farklı bir ses getirecektir. (Nükleer santral) Sinop'la ilgili bir adım atılabilirse bu tabii çok daha farklı bir çarpan etkisi yapacaktır" dedi.Doğalgaz tedarikinde Türkiye'nin en güvenli güzergâh haline geldiğini belirten Putin ise, "Nükleer santral çalışması planlandığı gibi gidiyor. Gaz tedarikinde Türkiye en güvenli güzergâh haline geldi şu an. Avrupa'dan çok daha güvenli güzergâh haline geldi. Türkiye, Avrupa Birliği'ne gaz sağlamanın en güvenilir yolu olabileceğini kanıtladı" dedi. Türkiye'yi dünyanın en büyük doğalgaz merkezi haline getirmeyi istediklerini belirten Putin, "Dün (önceki gün) Rusya Enerji Haftası'nda Enerji Bakanınız (Fatih Dönmez) ve BOTAŞ ile müzakereler yaptık. Bir gaz boru hattı daha inşa etme niyetimiz var. Türkiye'yi dünyanın en büyük gaz merkezi haline getirme niyetimizi belirledik. Bu merkezin çalışması hem tedarik hem de fiyat belirleme konusunda güzel bir platform olacaktır" ifadelerini kullandı. Rusya'dan Türkiye'ye hidrokarbon tedariki tam akışla devam ettiğini belirten Putin, doğalgaz fiyatlarının şu anda zirvede olduğunu söyledi. Putin ayrıca, Türkiye'de oluşturulacak bir merkez önerisinde gaz fiyatlarının siyasi imalar olmadan belirlenebileceğini ifade etti. Türk Akım'a sabotajı önlediklerini aktaran Putin, "Türk Akımı gaz boru hattını bazı terör grupları patlatmaya çalıştı. TürkAkım'a da sabotaj yapacaklardı ancak bunu biz önledik" dedi."İstanbul anlaşması ile dünyanın gıda sorunu yaşamasını engelleyen Erdoğan'a teşekkür etmeliler" diyen Putin, "Tahılın hala küçük bir kısmı en fakir ülkelere gidiyor. İstanbul anlaşması kapsamında Ukrayna tahılını alan ülkeler, Erdoğan'a minnettar olmalı" ifadelerini kullandı.Astana'dayoğun diplomasi temaslarında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in yanı sıra Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti Devlet Başkan Yardımcısı Vo Thi Anh Xuan ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile görüştü. Görüşmelerde küresel ve bölgesel konuların ele alındığı öğrenildi.CUMHURBAŞKANI Erdoğan, Putin'le görüşmesinde tekrar bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Putin'in 70'inci yaşını tebrik eden Erdoğan, "Daha nice yıllara" ifadesini kullandı.