Avrupa’ya gaz dağıtımının merkezi Trakya olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kazakistan'nın başkenti Astana'dan dönüş yolunda gazetecilerin sorularını yanıtladı.Türkiye'den Avrupa'ya doğalgaz dağıtım merkezi için talimatları Putin'le birlikte verdik. Gazprom'un Başkanı Aleksey Miller da talimatı aldı. Böyle bir dağıtım merkezi için tabii ki Trakya en önemli yer olarak görülüyor. En uygun yer neresiyse bu dağıtım merkezini orada inşallah kurmuş olacağız. Bizim ulusal anlamda bir dağıtım merkezimiz var ama tabii şimdi bu uluslararası bir dağıtım merkezi olacak. Burada bekleme diye bir şey yok, kararı hemen süratle verdik. Güvenlik neyi gerektiriyorsa bu güvenlik ağımızı da süratle kuruyor ve ona göre çalışmalarımızı sürdürüyoruz.Savunma Bakanları Toplantısı vardı. Bakanımız toplantılarda muhataplarıyla etraflıca görüşme fırsatını buldu. Neticesini dönünce Hulusi Paşa'yla görüşeceğiz. Dedeağaç'ta veya farklı adalarda yapılanları elbette görüyoruz. Biz zırhımızı kuşandıktan sonra tedbirlerimizi aldıktan sonra bize bunlar hiç ürküntü vermez. Tedbirimiz var, her şeyimiz hazır. Dolayısıyla da adımlarımızı buna göre atıyoruz. Şimdi Miçotakis düşünsün. Bu işin tarihi olmaz. Bir gece ansızın gelebiliriz o ayrı. Tarihi kayda girecek. Ama burada tarih verilmez. Nerede, ne olacağı, ne zaman olacağı konuşulur mu?satışında ön koşulun kalkması bir şeylerin değiştiğini gösteriyor. Şimdi bize düşen de tabii burada gerek Dışişleri Bakanımız, gerek Milli Savunma Bakanımız ve bizim liderlerle yaptığımız görüşmelerde bunları konuşmak. Hatta son Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na gittiğimizde orada tabii Amerikalı senatörlerle de görüşmeler yaptım. Bu görüşmelerle aradaki ilişkileri sıcak tuttuk, sıcak tutuyoruz, tutmaya da devam edeceğiz.METİN Feyzioğlu bey iyi bir hukukçu. Uluslararası hukuk alanında ve Kıbrıs meselesinde baro başkanıyken bizimle gayet güzel çalışmaları oldu. Kendisine teklifi yaptığımda 'çok müteşekkir olurum' dedi. Kıbrıs'taki gelişmelere vukufiyeti var. Sadece bir büyükelçi değil, akademisyen olarak da çok önemli işler başaracak.HER şeyden önce partimize davetimiz her zaman baki. Kapı açık. Biz, kapımızı kimseye kapayamayız. Yeter ki gelenin milli ve yerli yanı güçlü olsun. Mehmet Ali Çelebi'ye grup toplantımızda rozetini takacağım.RUSYA Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Yüksek Konsey Toplantısı için bulunduğu Kazakistan'ın başkenti Astana'da gazetecilerin sorularını yanıtladı .Başkan Erdoğan'ın, esir değişimi dahil Ukrayna ile ilgili bazı sorunların çözülmesinde önemli rol oynadığını ifade eden Putin, "Erdoğan, bu çalışmalara bizzat kendisi dahil oldu. Sonuç alındı. Bunun için kendisine minnettarız, çünkü biz de subaylarımızı geri aldık.Erdoğan, tahılın çıkarılmasının organize edilmesi sürecine de aktif şekilde katıldı" dedi.PUTIN'LE yaptığımız görüşmede Türkiye'nin arabuluculuğu konusundaki kanaatın gücünü koruduğunu gördüm. Rusya'nın da diğer bazı ülkelerin de Türkiye'ye olan güvenleri aynen devam ediyor. Hassasiyetle çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Türkiye'ye olan güvenin devam etmesi de bizi ayrıca mutlu etti.anda dünyadaki ticaret hacmi 12 milyar ton. 2030'da bu 25 milyar tona çıkacak. Ticaret hacmi hareketliliğinin yüzde 90'a yakını denizden sağlanıyor. Bugün İstanbul Boğazı'ndaki sıkıntılar belli. Önümüzdeki yıllarda bu çok daha artacak. Ayrıca bizim doğubatı aksında Orta Koridor'daki hedeflerimiz var. Kuzey Koridor'da yaşanan sıkıntılardan dolayı Orta Koridor'a büyük bir yük binecek. Bunların hepsi düşünüldüğünde, özellikle kuzey-güney aksında Kanal İstanbul olmazsa olmaz. Önümüzdeki günlerde, yıllarda bu çok çok daha gündemimizde olacak. Bizim de bir taraftan planlamalarımız, fizibilitelerimiz devam ediyor. Dünyanın şu anda en çok odaklandığı konu çevrecilik. Biz Kanal İstanbul ile çevrecilikte de dünyaya örnek bir ders vereceğiz. Boğaz'da bir defa ciddi manada bir çevre tehdidi var. Her an, her şey olabilir. Biz, hiçbir zaman Sarayburnu'ndaki, Selimiye'nin önündeki Independenta yangınını unutmayız. Zaman zaman yalılara bindiren gemileri unutmayız. Ama şimdi bizim Kanal İstanbul ile bütün bu sıkıntıları ortadan kaldırmış olacağız.YenidenAsya girişimimiz kapsamında, Kıta'daki bölgesel ve uluslararası forum ve teşkilatlarla ilişkilerimizin geliştirilmesine özel önem atfediyorum. Bu platformların en öne çıkanlarından biri de Asya'daki İşbirliği ve Güven Arttırıcı Önlemler Konferansı. Ekonomi, çevre, insan, yeni sınama ve tehditler ve askeri-siyasi boyutta ülkemizin izlediği politikaları mevkidaşlarımla paylaştım. İnsan odaklı dış politikamıza ilişkin önceliklerimizi ve hassasiyetlerimizi, teröre karşı yürüttüğümüz mücadeledeki haklı duruşumuzu vurguladım. Bölgemizi ilgilendiren en önemli mesele olarak gördüğüm güvenlik ve istikrarın sağlanması için iş birliğine verdiğimiz önemi hatırlattım.Asgariücret konusunda arkadaşlarımız çalışmaları yapıyor. Bundan öncekilerden çok daha farklı bir hazırlığın içinde olduklarını biliyorum. Ama biz, havada uçuşan değil de yere sağlam basan adımları atacağız ki zihinlere iyi yerleşsin.Arsadakisayıyı ilk etapta 1 milyon olarak düşünüyoruz. 1 milyon arsa. Altyapısı yapılmış arsalara bankaların vereceği düşük faiz krediyle gelsin benim vatandaşım evini yapsın. Bu, Türkiye'de ayrı bir sıçramayı getirecek. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın takibinde ucuz imkanlarla bu adımları da atacağız.Başörtüsüyleilgili anayasa teklifinde fazla madde olmasından yana değiliz. Aile konusunu da yine bu düzenlemenin içerisine koyalım istiyoruz. Güçlü aile, güçlü milleti oluşturur. Vakit kaybetmeden hemen bunu Meclis'e sunacağız. Türkiye'nin gündeminde başörtüsü diye bir konu mu vardı? Bunların hepsi aşıldı, geçti. Ama gündemde böyle bir şey yokken bayram değil, seyran değil böyle bir noktaya geldi iş. Adamın derdi de yok aslında. Niye bunu gündeme getirdi anlamak da mümkün değil.Anayasa değişikliğini yapalım, adımı ona göre atalım. Burada onların niyeti sadece bir şeyleri bulandırmak, güya 'bak ben savundum ama destek vermedi' demek... Sana 'Altılı Masa' bile destek vermiyor.