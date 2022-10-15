Demirtaş’a 2.5 yıl hapis cezası

Eski Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'a yönelik hedef gösterdiği gerekçesiyle yargılanan HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'a 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Demirtaş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Kocaman'a yönelik 'Tehdit' ve 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçlarını işlediği gerekçesiyle dava açıldı. Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Demirtaş hakkında 28 Mayıs 2021'de 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası 'Suç örgütlerinin korkutucu gücünden yararlanılarak tehdit etmek' suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar verildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 21. Ceza Dairesi tehdit suçuna ilişkin yasada belirtilen geçerli bir hüküm kurulmadığı gerekçesiyle kararı bozdu. Demirtaş, Ankara 25. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Demirtaş'a, 'Terörle mücadelede görev alan kamu görevlilerini hedef göstermek' suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verildi.