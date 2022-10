Kömür madeninde patlama: Mahsur kalan işçilerin kurtarılması için devlet tüm imkanlarını seferber etti

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında dün saat 18.15 sıralarında grizu patlaması meydana geldi. Yerin 300 metre altında olduğu belirtilen patlamanı ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. 49 işçinin mahsur kaldığı madende kurtarma çalışmalar sabaha kadar sürdü. İlerleyen saatlerde 22 işçinin cesedine ulaşılırken kurtarılan 17 işçi hastaneye kaldırıldı. Patlamayı haber alan çalışanların yakınları da madene akın etti.Bartın Valisi Nurtaç Arslan, yaptığı açıklamada "Madenin -300 kotunda bir patlama meydana gelmiştir. Eksi 250 kotta 74 tane arama-kurtarma ekibimiz çalışmalarına devam ediyor. Şu anda eksi 300 kotta 44 kişi, eksi 350 kotta da 5 kişi var" bilgisini paylaştı. Vali Arslan, patlamadan kıl payı kurtulan bir işçi ile de konuştu. İşçi yaşadığı dehşet anlarını şöyle anlattı: "Ne olduğunu anlamadık. Korkunç bir patlama. Basınçtan dolayı toz kütlesi oldu, göz gözü görmedi. Kendi imkanlarımla zar zor çıkabildim." Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, patlamada 22 işçinin hayatını kaybettiğini, 17 yaralıdan 8'inin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğünü açıkladı.AFAD, patlamanın nedeninin henüz belirlenemediğini bildirdi. Facianın ardından devlet tüm imkanlarını bölgeye seferber etti. Çevre illerden yüzlerce kurtarma ve tahliye ekibi sevk edildi. Acil müdahale ünitesi kuruldu. 2 ambulans uçak da Ankara ve İstanbul'a yaralıları taşıdı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Amasra'ya gitti. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu madende incelemelerde bulundu, işçilerin aileleriyle görüştü. Bakan Soylu, "Çok üzücü bir tabloyla karşı karşıyayız. Toplam 110 kardeşimiz çalışıyordu. Üst kotta olanlar çıktı, bir kısmı kurtarıldı. Riskli bölgede 49 kardeşimiz vardı" dedi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de kazanın nedenine ilişkin, "Arkadaşlarımızın yapmış olduğu ilk değerlendirmeler grizu patlaması olduğu şeklinde" açıklamasında bulundu.Bu arada Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, patlamayla ilgili soruşturma başlatıldı. Olayla ilgili 3 savcı görevlendirildi. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, patlamanın bütün boyutlarıyla soruşturulacağını kaydetti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da patlamayla ilgili 4 iş müfettişi görevlendirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Amasra'daki maden faciasıyla ilgili süreci ve tüm kurumların katıldığı çalışmaların koordinasyonunu an be an takip etti. Başkan Erdoğan, patlama sebebiyle bugünkü Diyarbakır programını da iptal etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Erdoğan bugün Amasra'ya giderek kurtarma çalışmalarını yerinde koordine edecek. Başkan Erdoğan, patlamaya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: "Hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır niyaz ediyorum. Yaralanan kardeşlerime de acil şifalar diliyorum. Meydana gelen bu üzücü hadiseyle ilgili sadece resmi kurumlarımızın açıklamalarının dikkate alınması, provokatif ve dezenformasyon içeren art niyetli içeriklere itibar edilmemesi gerekmektedir." Başkan Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan da yaptığı paylaşımda "Maden ocağındaki patlama haberiyle kahrolduk. Göçük altında mahsur kalan işçilerimizin sağ salim ailelerine kavuşması tek dileğim" dedi.Grizu patlaması, belli oranlardaki metan gazıyla havanın karışarak oluşturduğu patlamadır. Patlamanın gerçekleşebilmesi için asgari %12 oranında oksijen gerekmektedir. Havada %5-6 oranında bulunan metan gazı ancak bir sıcaklık etkisiyle yanarken, metan oranının %5-16 olması durumunda patlayıcı özellik kazanır. En kolay patlama metan oranının %8, en şiddetli patlama ise %9,5 olduğu durumda gerçekleşir. Tutuşturma kaynakları açık ateş, fazla ısınan yüzeyler, sürtünme ve elektrikle oluşan kıvılcımlar olmaktadır. Soma faciasında da gerçekleşmiştir.