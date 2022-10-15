Yalan habere 3 yıl hapis cezası

Dezenformasyonla Mücadele Yasası TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaştı. Dezenformasyonla Mücadele Yasası ile siber zorbalık önlenecek, yalan habere 3 yıla kadar hapis cezası uygulanacak, çocuklara yönelik ayrıştırılmış hizmet sunulacak. İşte yasanın dikkat çeken maddeleri:Yasa, internetin dağınık ve dinamik yapısı nedeniyle içerik veya yer sağlayıcının nerede bulunduğunun tespitinde yaşanan sorunlar ve buna bağlı olarak ortaya çıkan yetki tartışmasını giderecek. Siber zorbalığın sonuçları itibariyle en tehlikelilerinden olan intihara yönlendirme suçu içeriğine, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) nerede olursa olsun müdahale edebilecek. Yayını yapanlar hakkında cumhuriyet başsavcılığına suç duyurusunda bulunulacak.Halk arasında endişe, korku veya panik yaratmak amacıyla ülkenin iç ve dış güvenliği, kamu düzeni ve genel sağlığı ile ilgili gerçeğe aykırı bir bilgiyi, kamu barışını bozmaya elverişli şekilde alenen yayan kimse 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılacak. Failin, suçu gerçek kimliğini gizleyerek veya bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlemesi halinde söz konusu ceza yarı oranında artırılacak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın faaliyetleri ve personeline yönelik suç teşkil eden içerikler katalog suçlar kapsamına alınacak.Çocuklara yönelik uygulamalar konusunda "ayrıştırılmış hizmet" sunumunun sağlanması ile çocuk kullanıcıların internet ortamında ve sosyal medya mecralarında yasa dışı, ahlaki değerlere aykırı ve zararlı olabilecek içeriklere maruz kalmasının önüne geçilebilecek. Çocuklar maruz kalmamaları gereken görüntü, ses, yazı vb. içeriklere karşı korunacak. Çocukların, gençlerin ve ailenin, internetin yasa dışı içerikleri hakkında bilinçlendirilmesi ve güvenli kullanımı konusunda bilgilendirilmesi için Erişim Sağlayıcıları Birliği'ne ilave görevler verilecek.Sosyal ağlara Türkiye Ofisi açma ve ofisin yönetimine bir Türk vatandaşı atama zorunluluğu getirilecek. Belirli bir kullanıcı sayısı olan sosyal ağ şirketlerinin temsilcilerinin Türk vatandaşı olmamaları ve Türkiye'de ikamet etmemeleri nedeniyle hukuki olarak muhatap bulamama sorunu aşılacak. İnternetten yayın yapanlar da gazete ve televizyon kanalları gibi Basın Kanunu kapsamına alınacak.İnternet haber sitesinde yayımlanan içerikler, gerektiğinde talep eden cumhuriyet başsavcılığına teslim edilmek üzere doğruluğu ve bütünlüğü sağlanmış şekilde 2 yıl süre ile muhafaza edilecek. Yargı mercileri tarafından yayının soruşturma ve kovuşturma konusu olduğunun internet haber sitesine yazılı olarak bildirilmesi halinde, bu işlemlerin sonuçlandığının bildirilmesine kadar soruşturma ve kovuşturma konusu yayın kaydının saklanması zorunlu olacak. İnternet haber sitelerinde resmi ilan ve reklamların BİK aracılığıyla yayımlanabilmesine imkan sağlanacak.