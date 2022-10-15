Yalanı değil gerçeği öğrenmek isteyenler için

BasınKanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin içeriğini Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan ve AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç paylaştı. Sayan 8 madde halinde şunları belirtti:Katalog suçlarına yönelik içeriklerde yer sağlayıcı bakımından yurt içi-yurt dışı ayrımı kaldırılıp suçla mücadele kapsamı genişletilecek.Küresel sosyal ağlar, muhataplık ilişkisi güçlendirmek için yerleşik bir Türk vatandaşı ya da Türkiye'de şube niteliği olan tüzel kişilik eliyle temsilcilik faaliyetini yürütecek.Sosyal ağlar, düzenli olarak BTK'ya raporlar gönderecekler. İçeriklerine ilişkin kullandıkları algoritmalara, etiketlere, reklam ve şeffaflık politikalarına ilişkin bilgilere yer verecekler.Sosyal ağlar, kullanıcıların platformu eşit ve tarafsız kullanmalarını sağlamakla yükümlü olacak ve buna ilişkin tedbirleri BTK'ya raporlayacak.Sosyal ağlar, çocukların platformu kullanırken tehlikeli ve zararlı içeriklerle karşılaşmasını engelleyici tedbirleri alacak.Platformu kullanan çocukların güvenli bir şekilde vakit geçirmesi için gerekli ayrıştırılmış hizmeti sunacak.Sosyal ağlar verdikleri reklamlara ilişkin; içerik, reklam veren, reklam süresi, hedef kitlesi, ulaşılan kişi veya grup sayısı gibi bilgileri, oluşturacağı reklam kütüphanesi aracılığıyla kendi sitesinde yayınlayacak.Sosyal ağlar, BTK tarafından kullanıcı haklarının korunması için yapılacak düzenlemelere uyacak ve gerekli tedbirleri alacak.İnternet Haber Siteleri Basın Kanununa tabi oldu. Çalışanları basın kartı alabilecek, internet haber siteleri resmî ilan alabilecek. İnternet Haber Siteleri süreli yayın kapsamına alındı.Sosyal Medya Şirketlerinin temsilcileri gerçek kişi olması halinde Türk vatandaşı zorunlu, Tüzel kişi ise sermaye şirketi şeklinde kurulan bir şube olması zorunlu hale getirildi.Kişilik haklarının korunması açısından Sosyal Medya şirketleri ile yetkili merciler arasında muhataplık ilişkisini güçlendiren düzenlemeler yapıldı.Çocukların her türlü istismardan korunması amacıyla, Çocuklara yönelik ayrıştırıcı hizmet sunma yükümlülüğü getirildi.