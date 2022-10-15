Yüreğimiz yandı! Maden faciasında can kaybı 40, 11 yaralı tedavi altında





"MADENDE ARAMA KURTARMA ÖZEL TECRÜBE GEREKTİRİYOR"

Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini aktaran Bakan Dönmez, yapılan faaliyetin diğer arama kurtarmalardan oldukça farklı olduğunu anlatarak, "Gerek TTK gerekse kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın bir kısmını maalesef olay yerinde kaybetmiş olduk" şeklinde konuştu.

Bakan Dönmez, ayrıca bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.