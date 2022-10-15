Yüreğimiz yandı! Maden faciasında can kaybı 40, 11 yaralı tedavi altında

Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessese Müdürlüğü'ne ait maden ocağında önceki akşam 110 işçinin çalıştığı 16-24 vardiyasında patlama meydana geldi. Madenin -300 kotunda yaşanan patlama sonrasında AFAD, İtfaiye ve çok sayıda sağlık ekibi maden ocağına sevk edildi.
Patlamada 40 maden işçisi hayatını kaybetti. Ocaktan kurtarılan 58 maden işçisi kurtarıldı, 11 yaralı ise hastanelerde tedavi altına alındı. Maden ocağında bir madenciyi arama-kurtarma çalışmaları devam ediyor. Vücudunda yanık oluşan işçiler, ambulans uçaklarla İstanbul'a sevk edildi. Yaralı olarak kurtulan 11 kişiden 6'sı sağlık bakanlığının ambulans uçağıyla İstanbul'da Çam Sakura Şehir Hastanesine götürüldü. 3'ü Bartın Devlet Hastanesi'nde 2'si özel hastanede olmak üzere 5'i Bartın'da tedavi görüyor. Yaşanan patlamanın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Bartın'a gelerek buradaki çalışmaları koordine eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, arama kurtarma çalışmalarını koordine etti.
1 KİŞİ KURTARILMAYI BEKLİYOR
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, patlamanın yaşandığı -300 kotta 1 maden işçisiyle ilgili belirsizlik olduğu, onu da arama kurtarma çalışmasının devam ettiğini söyledi. Soylu, "Hiçbir kaybımızın olmadığını söylemek isterdik. Ancak patlamanın yaşandığı saatten itibaren yapılan çalışmalarda 300-350 metre yerin altında büyük bir seferberlik ve büyük bir çaba sarf edildi. 40 şehidimize ulaştık, hepsini madenden çıkartarak kimliklerinin tespitin sağladık" dedi. Soylu, yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığını belirtti.
ÖLENLERDEN 26'SININ İSMİ BELLİ OLDU
Patlamanın hemen ardından, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, UMKE, AFAD ve diğer ekiplerin arama kurtarma çalışmalarına başladığını aktaran Bakan Soylu, hayatını kaybeden maden işçilerinin isimlerini açıkladı. Hayatını kaybeden maden işçilerinin isimleri şöyle:
"Ali Doğru, Aziz Köse, Berkay Pınarcıoğlu, Emrah Kaval, Enes Aydın, Ercan Akdeniz, Fikret Kansız, Gökhan Mercan, Murat Ergin, Rahman Özçelik, Ramazan Özer, Selçuk Ayvaz, Serkan Nakaş, Şuayip Okul, Yener Saygın, Mehmet Kara, Rasim Bulut, Sabri Akdere, Murat Öztan, Serhat Kahraman, Suat Demirkıran, Yasin Çelik, Güldal Serenli, Orhan Altun, Emrah Kaya ve Rıdvan Acet."
GRİZU PATLAMASI
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ise patlamanın nedeninin ilk belirlemelere göre grizu patlaması olduğunu söyledi. Dönmez "Kısmi göçükler var, ilk belirlemelere göre grizu patlaması. Yaralı olarak kurtarılanlar hastanelere sevk edilmiş, diğer arkadaşlarımızın da kurtarılması için çalışmalar süratle başlamıştı. Bu bölgeye yakın olan müesseselerimiz de diğer arama kurtarma ekipleri de Amasra Müessesesine gelmek suretiyle çalışmalara aktif olarak destek vermişlerdir" ifadelerini kullandı.
"MADENDE ARAMA KURTARMA ÖZEL TECRÜBE GEREKTİRİYOR"
Madende arama kurtarma yapmanın özel tecrübe gerektirdiğini aktaran Bakan Dönmez, yapılan faaliyetin diğer arama kurtarmalardan oldukça farklı olduğunu anlatarak, "Gerek TTK gerekse kömür işletmeleri bu alanda sadece ülkemizde değil, dünyada hakikaten başarıyla anılan arama kurtarma ekiplerinden birisidir. Ancak bizim ilk değerlendirmelerimiz şunu gösteriyor. Patlama anıyla birlikte oluşan yüksek basınç ve sıcaklıkla arkadaşlarımızın bir kısmını maalesef olay yerinde kaybetmiş olduk" şeklinde konuştu.
Bakan Dönmez, ayrıca bir galeride patlamanın akabinde oluşan bir yangın söz konusu olduğunu belirterek, "Ekiplerimiz yangın ve orada oluşan karbonmonoksitin etkisini azaltmaya çalışıyorlar. Şehitlerimize rahmet diliyorum, yakınlarına Allah sabır versin. Yaralılara da acil şifalar diliyorum" şeklinde konuştu.