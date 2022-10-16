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Giriş Tarihi: 16.10.2022

Erdoğan’a hakaret eden SVT’ye protesto

Erdoğan’a hakaret eden SVT’ye protesto
İsveç'in başkenti Stockholm'de ülkenin devlet televizyonu SVT'nin bir programında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içeren sözlere ve fotoğraflara yer verilmesi protesto edildi. Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) İsveç Bölge Başkanlığı'nın düzenlediği eyleme katılanlar SVT binası önünde toplandı. Grup, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden kazası nedeniyle sessiz protesto gerçekleştirdi. Amasra'da hayatını kaybedenler için Kur'an'ı Kerim okundu. UID Bölge Başkanı Özer Eken "İsveç medyası İsveç'in Türkiye'nin NATO taleplerini kabul ettiğini hazmedemeyerek 'İsveç, Kürtleri Türkiye'ye teslim edecek' başlıklı yalan haberler servis ediyor. Cumhurbaşkanımızı Kürt karşıtı gibi gösterip yalan bir algı oluşturuyor" dedi.
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Erdoğan’a hakaret eden SVT’ye protesto
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