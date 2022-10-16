FETÖ’cünün telefon mesajları güncel yapılanmayı çökertti

Konya'da FETÖ operasyonları kapsamında gözaltına alınan Halit kod ismini kullana V.A'nın (42) telefonundan çıkan mesajlar örgütün güncel yapılanmasını çökertti. V.A'nın telefonundan çıkan bilgiler üzerinden genişletilen soruşturmada V.A'nın FETÖ'nün aktif yapılanması içerisinde grup sorumlusu olduğu, örgüt mensupları ile kriptolu iletişim sistemi üzerinden görüşme yaptığı, kendini gizlemek için başkasının adına kayıtlı operasyonel kaçak hat kullandığı, evlenecek olan örgüt mensuplarından CV istediği anlaşıldı. V.A.'dan elde edilen bilgilerle düzenlenen operasyonda ise 20 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı. 13 şüpheli hakkında ise 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan dava açıldı.