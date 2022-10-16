Haberler Gündem Haberleri Konya’da Bahçeli heyecanı: Aday belli karar net!
Giriş Tarihi: 16.10.2022 15:18 Son Güncelleme: 16.10.2022 15:20

Konya’da Bahçeli heyecanı: Aday belli karar net!

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Konya’da Bahçeli heyecanı: Aday belli karar net!

Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli, ‘2023’e doğru aday belli karar net’ temalı mitingi için Konya’ya geliyor. 2023 seçimleri için ‘aday belli karar net’ diyen Konyalılar heyecanla liderini bekliyor. Sabahın ilk ışıkları ile yağmurlu havaya aldırmayan Konyalılar miting alanına koştu. Bir an evvel mitingin başlamasını bekleyen partililer duygularını SABAH ile paylaştı.

MHP Lideri Bahçeli, 2023 seçimleri için partisinin düzenlediği açık hava toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda Bahçeli, beşinci mitingi için Konya'ya gelecek. Ankara'dan Konya'ya gelene dek Bahçeliyi MHP bayrakları ve partililer karşıladı.

SEÇİMİ GENÇLERLE KAZANACAĞIZ

2023 seçimlerini gençlerin oyları ile Cumhur İttifakının kazanacağını söyleyen Çağrı Türkoğlu (18), " Devlet Bahçeli liderimiz şehrimize geliyor heyecanlı ve mutluyuz. Liderimizin yolunda Türk milletimiz adına mücadele ediyoruz Türk milletinin ileriye gitmesi çabalıyoruz. 2023 seçimlerine az kaldı ilk kez oy vereceğim. Bu seçimi gençlerin oyları ile açık ara önde kazanacağız. Z kuşağının tarafı belli yeni Türk akımı için varız. Z kuşağının adayı da kararı da belli" dedi.

-Çağrı Türkoğlu-

ADAYIMIZ DA KARARIMIZ DA NET

Osman-Zeliha Kabakçı çifti, heyecanla liderini beklediğini söyledi. Yağmurlu havaya aldırmadan erken saatte miting alanına gittiklerini belirten Kabakçı çifti, "Heyecanla Devlet beyin gelmemesini bekliyoruz. En ön sırada olmak için erkenden geldik. Adayımız belli karar net. Bu seçimde yüzde 55 hedefimiz var. Cumhur ittifakının kazanmasını ilerlemiş Türkiye için ve evlatlarımın geleceği için istiyoruz" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN DEVLETİMİZ

2023 seçimlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Mustafa Demirci ise, "Bu seçim Türkiyemiz için çok önemli. Cumhur ittifakının seçimi kazanması için vatandaşlar olarak çok çalışmamız gerek. Bu seçimde parti önemli değil önemli olan devlet" ifadelerini kullandı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Konya’da Bahçeli heyecanı: Aday belli karar net!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA