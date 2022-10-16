Konya’da Bahçeli heyecanı: Aday belli karar net!

-Çağrı Türkoğlu-



ADAYIMIZ DA KARARIMIZ DA NET

Osman-Zeliha Kabakçı çifti, heyecanla liderini beklediğini söyledi. Yağmurlu havaya aldırmadan erken saatte miting alanına gittiklerini belirten Kabakçı çifti, "Heyecanla Devlet beyin gelmemesini bekliyoruz. En ön sırada olmak için erkenden geldik. Adayımız belli karar net. Bu seçimde yüzde 55 hedefimiz var. Cumhur ittifakının kazanmasını ilerlemiş Türkiye için ve evlatlarımın geleceği için istiyoruz" diye konuştu.

ÖNEMLİ OLAN DEVLETİMİZ

2023 seçimlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Mustafa Demirci ise, "Bu seçim Türkiyemiz için çok önemli. Cumhur ittifakının seçimi kazanması için vatandaşlar olarak çok çalışmamız gerek. Bu seçimde parti önemli değil önemli olan devlet" ifadelerini kullandı.