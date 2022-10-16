Konya’da Bahçeli heyecanı: Aday belli karar net!

MHP Lideri Bahçeli, 2023 seçimleri için partisinin düzenlediği açık hava toplantılarına devam ediyor. Bu kapsamda Bahçeli, beşinci mitingi için Konya'ya gelecek. Ankara'dan Konya'ya gelene dek Bahçeliyi MHP bayrakları ve partililer karşıladı.
SEÇİMİ GENÇLERLE KAZANACAĞIZ
2023 seçimlerini gençlerin oyları ile Cumhur İttifakının kazanacağını söyleyen Çağrı Türkoğlu (18), " Devlet Bahçeli liderimiz şehrimize geliyor heyecanlı ve mutluyuz. Liderimizin yolunda Türk milletimiz adına mücadele ediyoruz Türk milletinin ileriye gitmesi çabalıyoruz. 2023 seçimlerine az kaldı ilk kez oy vereceğim. Bu seçimi gençlerin oyları ile açık ara önde kazanacağız. Z kuşağının tarafı belli yeni Türk akımı için varız. Z kuşağının adayı da kararı da belli" dedi.
-Çağrı Türkoğlu-
ADAYIMIZ DA KARARIMIZ DA NET
Osman-Zeliha Kabakçı çifti, heyecanla liderini beklediğini söyledi. Yağmurlu havaya aldırmadan erken saatte miting alanına gittiklerini belirten Kabakçı çifti, "Heyecanla Devlet beyin gelmemesini bekliyoruz. En ön sırada olmak için erkenden geldik. Adayımız belli karar net. Bu seçimde yüzde 55 hedefimiz var. Cumhur ittifakının kazanmasını ilerlemiş Türkiye için ve evlatlarımın geleceği için istiyoruz" diye konuştu.
ÖNEMLİ OLAN DEVLETİMİZ
2023 seçimlerinin hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Mustafa Demirci ise, "Bu seçim Türkiyemiz için çok önemli. Cumhur ittifakının seçimi kazanması için vatandaşlar olarak çok çalışmamız gerek. Bu seçimde parti önemli değil önemli olan devlet" ifadelerini kullandı.