SON DAKİKA: Başörtüsü için anayasa teklifi taslağı Başkan Erdoğan’a sunuldu

Son dakika haberine göre, başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için hazırlanan taslak metin Başkan Erdoğan'a iletildi. Başkan Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek.

BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERMİŞTİ

Başkan Erdoğan, partisinin geçtiğimiz günlerdeki grup toplantısında, başörtüsüyle ilgili, "Gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım." çağrısında bulunmuş ve "Ben arkadaşlarıma talimatı bugün burada veriyorum. Adalet Bakanım başta olmak üzere Anayasa Komisyonundaki arkadaşlarım hep birlikte çalışmalarını süratle hazırlayacaklar, önümüze getirecekler." ifadelerini kullanmıştı.

BAKAN BOZDAĞ: HAZIRLIKLAR TAMAMLANDI

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, yeni anayasa çalışması ile ilgili, "Hazırlıklarımızı tamamladık. Başkan Erdoğan'a sunulacak aşamaya gelindi. 24 ve 41. Maddeler üzerinde değişiklikler yapılacak. " dedi.