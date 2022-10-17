TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman’dan dijital telif yasası açıklaması: Yasal düzenlemelerde yer alsın

Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürlüğünde düzenlenen Dijitalleşme Sürecinde Basında Telif Haklarının Korunması Sempozyumu'na katılan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu Başkanı Hüseyin Yayman açıklamalarda bulundu.

Emeğin kutsal olduğunu, ücreti ödenmeden isimsiz kullanılmasının sorun olduğunu vurgulayan Yayman, dijital telifin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Yayman, "Bu konuda maalesef bir düzenleme eksikliği var. Bizim telif hakları kanunumuz çok eski, üzerinden 70 yıl geçmiş olan bir kanundan bahsediyoruz. Bunun muhakkak yeniden düzenlenmesi konusunda toplumun bir ihtiyacı var, paydaşlarımızın bir ihtiyacı var. Bu konuda emek üreten, içerik üreten insanların ihtiyaçları var. Biz Dijital Mecralar Komisyonu olarak üzerimize düşeni yapmaya hazırız." dedi.

Dezenformasyonla mücadeleye ilişkin yasa teklifinin TBMM'de kabul edilmesinin ardından Dijital Mecralar Komisyonu'nda ilk gündemin uzmanların, dijital şirketlerin ve ajansların olacağını aktaran Yayman, "Dolayısıyla bizim eğer medeniyeti ileri taşımak istiyorsak, insanoğlunun ürettiği kreatif bu eserlerin ileri gitmesini istiyorsak, bu emeğin hakkını vermemiz lazım. İçerik üreten, farkındalık üreten ve değerli eserler üreten insanları teşvik etmemiz, cesaretlendirmemiz, önlerini açmamız lazım." diye konuştu.