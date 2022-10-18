Adalet Bakanlığından CHP'li Yalım'ın "icra müdürü alımına" ilişkin iddialarına yalanlama

Açıklamada, 2018'de 900 olan icra dairesi sayısının, 2019'da 880'e, 2020'de 866'ya, 2021'de 861'e, bu yıl içinde ise 854'e düşürüldüğü vurgulandı.

Tüm iş ve işlemlerin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) üzerinden yapıldığına işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Emeklilik, nakil, ölüm, istifa ve ihraç nedeniyle boşalan personel yerine icra müdür ve müdür yardımcısı alımı her yıl düzenli olarak ve ihtiyaca göre yapılmaktadır. İcra müdür ve müdür yardımcısı alımı yapılması, yeni icra dairesi kurulması anlamına gelmemektedir."