Bartın haberlerini izleyerek sabaha kadar gözyaşı döktük

13 Mayıs 2014'te Manisa Soma'da, 8 Ağustos 2003'te Erzurum Aşkale'deki maden kazalarından kurtulan madenciler, Bartın'daki patlama haberini aldıklarında psikolojik açıdan zor saatler geçirdi. 7 kişinin öldüğü Aşkale kazasından tek kurtulan işçi olan Zafer Ateş (46) "Bunun acısı bitmiyor. Bazen arkadaşlarımı hatırladıkça kurtulduğuma bile sevinemiyorum. Yerin 550 metre altındaydık. O sesle metrelerce uzağa fırladım. Kulağım kopmuştu. Kafatasımda birçok kırık vardı. Yüzümde hâlâ yanık izleri var. 4 kez ameliyat oldum. 9 yıl sonra bayılma hastalığına yakalandım. Hayattaki tek tesellim kızlarım Semanur ve Fatmanur ile oğlum Ahmet. Bartın'daki kazayı televizyonda duyunca sabaha kadar haberleri izleyerek ailemden gizlice ağladım" dedi. Soma'da 301 işçinin öldüğü kazada göçük altından 11 saat sonra çıkmayı başaran Ahmet İren (43) ve Sami Yavuz ise "Bartın'daki kaza bizi derinden sarstı. Çektiğimiz acıları yeniden yaşadık. Gözyaşlarımızı tutamadık" dedi.