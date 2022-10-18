Başbağlar’da 29 yıl sonra ilk duruşma

Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 29 yıl önce 33 vatandaşın PKK'lı teröristlerce öldürüldüğü Başbağlar Katliamı'na ilişkin 20'si firari 21 sanığın yargılanmasına başlandı. Erzincan 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya sanık Rojin kod adlı Süslü Tokur isimli kadın İstanbul'dan SEGBİS aracılığı ile katıldı. Duruşma salonunu dolduran Başbağlarlılar, mahkeme heyetine bildiklerini anlattı. Katliam sırasında 12 yaşında olan ve ailesinden birçok şehit veren Mehmet Kaya "Geç gelen bir adalet içinde savaşımızı vermeye devam ediyoruz. Katiller bulunsun, hesap sorulsun" dedi. Duruşma 19 Aralık'a ertelendi.