Başörtüsü teklifi Başkan Erdoğan’a sunuldu

Başörtüsüne anayasal teminat sağlamak için hazırlanan teklifin taslak metni Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunuldu. Erdoğan, incelemelerinin ardından sunum yapması için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ı davet edecek. Adalet Bakanlığı'nın Erdoğan'ın talimatıyla yürüttüğü çalışmaya, AK Parti'nin hukukçu kurmayları ve uzman akademisyenler katkı yaptı. Başörtüsü serbestisine anayasal güvence getirecek çalışma ile vatandaşın, kamuda, özel hayatta, eğitim-öğretim süresince hak ve özgürlüklerinin korunması amaçlanıyor. Teklifle Anayasa'nın "Din ve Vicdan Hürriyeti" başlıklı 24'üncü maddesine güncellenerek ek fıkra konulacak. Üzerinde çalışılan bir diğer madde de Erdoğan'ın işaret ettiği ailenin korunmasına ilişkin. Bu kapsamda Anayasa'nın 41'inci maddesinde yer alan ailenin korunması başlığına ekleme yapılacak. İlgili madde içerisinde ailenin kimlerden oluşacağı ve karı-kocanın haklarının neler olduğuna ilişkin bir cümlenin yer aldığı belirtiliyor. Düzenlemede 'kadın ve erkek' vurgusu yapılacak. Çocuk kavramının ancak anne ve babayla olabileceği hükmü yer alacak. Düzenlemeye ilişkin nihai kararı Erdoğan verecek. Teklif sonra TBMM Başkanlığı'na sunulacak.