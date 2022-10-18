Yürek burkan umut nöbetinden mucize kurtuluş hikâyesi çıktı

Batman Amasra'daki maden faciasından sonra hastanenin önünde eşinin çizmesiyle nöbet tutan genç kadının fotoğrafı yürekleri dağlamıştı. O fotoğrafın kahramanı Ceren Sümertaş'ın (26) maden işçisi eşi Burak Sümertaş dün Bartın Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin adından taburcu edildi. Sümertaş'ın patlama sonrası 350 metre derinlikteki zehir dolu çukurda 2 saat kaldığı, verdiği büyük yaşam mücadelesiyle dışarı çıktığı öğrenildi.Sümertaş'ın tedavisinin yapıldığı hastanede diyaliz teknisyeni olarak çalışan Burak Kaval, "Maden işçilerine, acil durumlarda kullanmaları için oksijen tüpleri veriliyor. Bu tüplerin kapasitesi doğru soluk alıp verildiği zaman 40-45 dakikaya kadar artabiliyor. Patlama gerçekleştikten sonra ilk işçi yaklaşık 2 saat sonra kurtarıldı. Bu da aşağıdaki yaşam savaşının zorluğunu açıklıyor. Burak, patlamanın hemen ardından oksijen tüpünü kullanabilmiş. Bu onu hayatta tutan en önemli etken. Baş lambalarının bile aydınlatamadığı bir yerde oksijen tüpüne ulaşması çok önemli" dedi.Teknisyen Kaval, maden ocağındaki patlamada kuzeni Burak Kaval'ın şehit olduğunu ancak acısını yüreğine gömerek hemen yaralıların tedavisi için hastaneye koştuğunu söyledi.Yüreğimiz ağzımızda bekledik ama şu an iyi. Eşimin çizmesiydi, bana teslim ettiler. Diğer ayağı ağrıdığı için ambulansta çıkarmışlar. O yüzden diğeri yok. Eşim ilk çıkanlardan biriydi. Vücudunda herhangi bir şey yok. Maskesini takmış. Nefes almaya başlayınca biraz yürümüş. Öyle anlatıyor. Çok arkadaşını görmüş, biraz onları düşünüyor. Çizme şu an evde, atmadım. Kendisi isterse atarım.